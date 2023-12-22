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ТАСС

В Кубинке прошла церемония вручения премии "Золотая идея" ФСВТС

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Награда "Золотая идея". Источник: izvestiaur.ru.

Награждение состоялось в конгрессно-выставочном центре "Патриот"

КУБИНКА /Московская область/, 21 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения премии "Золотая идея", учрежденной Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), прошла в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот", передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Первая премия в номинации конкурса "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений" вручена компании "Рособоронэкспорт" за внедрение цифровых технологий обмена учетными данными и повышение эффективности взаимодействия российских участников военно-технического сотрудничества.

Второй премии в этой номинации удостоен коллектив корпорации "Тактическое ракетное вооружение" за разработку и производство универсального модуля планирования и коррекции.

Третью премию получил авторский коллектив Научно-производственного объединения "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина за создание Центра обучения иностранных специалистов эксплуатации, боевому применению, ремонту и обслуживанию продукции военного назначения.

Премия в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" была вручена авторскому коллективу центра имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) за разработку космических ракетных комплексов и ракет-носителей легкого класса для выведения на орбиты космических аппаратов.

В номинации "Лучшее предприятие-соисполнитель" - за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения первая премия присуждена Государственному научно-исследовательскому институту "Кристалл" за внедрение передовых технологий изготовления детонационных распределителей и разработок в области рецептур взрывчатых составов.

Вторая премия вручена коллективу Раменского приборостроительного конструкторского бюро за разработку комплекса бортового радиоэлектронного оборудования для модернизированного вертолета Ми-28НЭ.

Третью премию получил коллектив АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" за разработку унифицированной платформы космического аппарата "Экспресс-4000".

В номинации "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества (ВТС)" премии удостоен главный конструктор фронтовых истребителей МиГ-29М, МиГ-29М2 Объединенной авиастроительной корпорации Валерий Ковалев. 

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Продукция
Ми-28Н
МиГ-29М
МиГ-29М2
Компании
Алмаз Расплетина
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Корпорация ТРВ
ОАК
Роскосмос
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РПКБ
ФСВТС РФ
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