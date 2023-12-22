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ТАСС

Новейший МРК "Наро-Фоминск" провел электронные ракетные пуски "Калибрами" на Балтике

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Спуск на воду новейшего малого ракетного корабля проекта 21631 "Наро-Фоминск"
Спуск на воду новейшего малого ракетного корабля проекта 21631 "Наро-Фоминск".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

На учениях также отработали задачи по борьбе за живучесть корабля, подводную противодиверсионную оборону и выполнили несколько задач для проверки средств ПВО

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" проекта 21631 провел учения по нанесению удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"В соответствии с планом государственных испытаний в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж новейшего малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" в рамках контрольного выхода провел учения по отработке нанесения ракетного удара комплексом "Калибр" по отдаленным целям "противника", - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля условных ракетных пусков, цели, имитирующие скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника были успешно поражены, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, на морских учениях отработаны задачи по борьбе за живучесть корабля, подводная противодиверсионная оборона, а также выполнены несколько задач для проверки средств ПВО.

"В ближайшее время "Наро-Фоминск" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота", - уточнили в пресс-службе.

Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. Назначение кораблей этого проекта - носителей крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" - охрана и защита экономической зоны государства. 

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  • В новости упоминаются
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Военные учения
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