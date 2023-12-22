ВМС США получат сверхбольшую беспилотную подводную лодку Orca

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Американская оборонная компания BoeingDefense начала поставки ВМС США первого крупного беспилотного подводного аппарата Orca.

Orca представляет собой новый класс автономных подводных лодок, способных выполнять целый комплекс боевых задач, направленных на достижение подводного морского господства в меняющихся условиях.

Как сообщает издание Seapower Magazine, разработанная и произведенная компанией Boeing беспилотная дизель-электрическая подводная лодка способна вместить в специальный отсек до восьми тонн полезной нагрузки. Кроме того, беспилотная субмарина способна уничтожать и устанавливать морские мины, а также поражать торпедами надводные корабли и подводные лодки противника. Подводный беспилотник также способен вести радиоэлектронную борьбу, обнаруживать подлодки противника, после чего передавать полученные данные кораблям и авиации.

Беспилотную субмарину предполагается вооружить торпедами Mk46 и Mk48, однако, кроме того командование ВМС США рассматривает возможность оснащения Orca БПЛА и крылатыми ракетами.

Orca оснащена мачтой, поднимаемой с верхней части ее корпуса. Благодаря мачте автономная субмарина способна поддерживать спутниковую связь, а также проводить гидрографические исследования.

Длина нового подводного беспилотника достигает 26 метров, а масса - 80 тонн. Заявленная максимальная дальность действия Orca составляет 6500 морских миль. Аппарат способен находится под водой более четырех месяцев.

В общей сложности компания Boeing собирается поставить ВМС США четыре подобных аппарата, поставка последнего из которых запланирована на лето 2024 года.