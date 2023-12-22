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ЦАМТО

ВВС Греции планируют приобрести вертолеты AW-139H

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Многоцелевой вертолет Boeing МН-139
Многоцелевой вертолет Boeing МН-139 (вариант вертолета Leonardo Helicopters/AgustaWestland AW139), выбранный ВВС США для замены парка вертолетов Bell UH-1N.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 21 декабря. Командование ВВС Греции выбрало получивший обозначение AW-139H вариант вертолета AW-139 группы Leonardo в качестве замены 12 устаревших AS-332C "Супер Пума", применяющихся для проведения поисково-спасательных операций.

Как сообщает Airrecognition.com, решение было принято после оценки нескольких альтернативных вариантов, включая H-175 компании Airbus и американский UH-60 "Блэк Хок". Согласно предъявляемым требованиям, минимальная дальность полета закупаемого вертолета с экипажем из четырех человек должна составлять 180 миль, скорость – не менее 145 узлов, продолжительность пребывания на месте происшествия – не менее 30 минут. Минимальный вес машины – 6,8 т.

На недавнем Совете начальников генеральных штабов (SAGE) командование ВВС Греции предложило приобрести у Leonardo 14 новых вертолетов AW-139. Решение не совпадает с выбором СВ и ВМС, которые ранее предпочли американские "Блэк Хок".

Следующие шаги в рамках процедуры приобретения возложены на Генеральный директорат вооружений и техники (GDAEE), который отвечает за составление официального письма-запроса и переговоры с Leonardo. Весь процесс, включая получение одобрения Совета правительства Греции по иностранным делам и обороне (KYSEA) на выделение средств, может занять до двух лет.

Из 14 вертолетов, запланированных к приобретению, 4 предназначены для выполнения поисково-спасательных задач в боевых условиях. Они должны иметь бронированную кабину, оснащены системой обмена данными Link-16, вооружением, системой предупреждения о ракетной атаке, средствами самообороны.

В настоящее время в состав вертолетного парка ВВС Греции входят 12 вертолетов AS-332C "Супер Пума". Еще 12 вертолетов Белл-205A (AB-205A) также могут применяться для проведения поисково-спасательных операций (SAR). Кроме того, в составе ВВС имеются 4 вертолета Белл-212 и 3 AW-109 группы Leonardo.

AW-139 оснащен пятилопастным несущим винтом, убирающимся шасси, двумя двигателями PT6C-67C компании Pratt и Whitney с цифровым управлением FADEC и может перевозить до 15 пассажиров. Вертолет может развивать максимальную скорость 310 км/ч, крейсерскую скорость – 306 км/ч, дальность полета составляет 1061 км, практический потолок – 6096 м. С 2003 года итальянская компания выпустила более 1100 ед. AW-139.

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Страны
Греция
США
Продукция
AS-332
AW-109
AW-139
Bell-212
UH-60
Компании
Airbus
Leonardo
TUBITAK
Проекты
H225
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