Войти
Военное обозрение

Построенный для Балтфлота тральщик «Лев Чернавин» совершил контрольный выход в море перед передачей флоту

242
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новейший тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе для Балтийского флота, совершил контрольный выход в море. Об этом сообщат пресс-служба Минобороны.

Корабль противоминной обороны завершает госиспытания и в ближайшее время будет передан в состав флота. В рамках финального этапа корабль совершил контрольный выход в море, где провел учение по поиску и тралению мин. Как заявили в военном ведомстве, учения прошли успешно.

Дата проведения церемонии поднятия Андреевского флага пока не названа, но должна пройти до конца года. По решению главкома ВМФ РФ Николая Евменова, "Лев Чернавин" войдет в состав соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы, хотя изначально его планировали отправить на ТОФ.

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском ССЗ 24 июля 2020 года, спущен на воду 14 апреля 2023 года, после чего был достроен на воде. Является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СНСЗ
Проекты
2020-й год
БФ
Военные учения
пр. 12700
ТОФ
Похожие новости
18.11.2022
Введён в строй тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700
23.08.2021
Введен в строй базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700
22.10.2020
Годовой отчет ОСК за 2019 год
07.07.2020
Николай Евменов: около 40 кораблей и судов различных классов войдут в состав ВМФ в 2020 году
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:23
  • 57587
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин