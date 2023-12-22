Построенный для Балтфлота тральщик «Лев Чернавин» совершил контрольный выход в море перед передачей флоту

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Новейший тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе для Балтийского флота, совершил контрольный выход в море. Об этом сообщат пресс-служба Минобороны.

Корабль противоминной обороны завершает госиспытания и в ближайшее время будет передан в состав флота. В рамках финального этапа корабль совершил контрольный выход в море, где провел учение по поиску и тралению мин. Как заявили в военном ведомстве, учения прошли успешно.

Дата проведения церемонии поднятия Андреевского флага пока не названа, но должна пройти до конца года. По решению главкома ВМФ РФ Николая Евменова, "Лев Чернавин" войдет в состав соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы, хотя изначально его планировали отправить на ТОФ.

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском ССЗ 24 июля 2020 года, спущен на воду 14 апреля 2023 года, после чего был достроен на воде. Является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.