Источник изображения: topwar.ru

Автоматическая винтовка и ручной пулемет последнего поколения уже проходят испытания в подразделениях американских Вооруженных сил. Дело в том, что с 2024 года на вооружение армии США поступают новое стрелковое оружие и оптика.

Об этом сообщается в американской газете Army Times со ссылкой на информированных должностных лиц.

Речь идет о недавно разработанных автоматической винтовке XM7 и ручном пулемете XM250, участвующих в программе перевооружения армии США Next Generation Squad Weapon (NGSW), а также об оптической системе управления огнем XM157.

Источник изображения: topwar.ru

В дальнейшем оба вида стрелкового оружия поступят на вооружение пехотных разведывательных и саперных подразделений, а также сил специальных операций, заменив винтовку М4 и пулемет М249. Как только это произойдет, оружие получит новое наименование – М7 и М250. Его основное отличие от предшественников – применение патронов калибра 6,8 мм вместо 5,56-миллиметровых. Они обладают гораздо большей бронепробиваемостью, что было доказано экспериментально.

Источник изображения: topwar.ru

Все это вооружение и оборудование для проведения испытаний получили военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в штате Кентукки. Данное оружие также опробовали бойцы корпуса морской пехоты США.

Источник изображения: topwar.ru

Система управления огнем XM157 при помощи компьютерной баллистики сопоставляет оружие и боеприпас с оптическим прицелом, повышая точность ведения огня. Боец прицеливается и осуществляет выстрел, а оптическая система производит его автоматическую корректировку.