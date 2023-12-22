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ТАСС

Эксперты призвали Украину смириться с потерей территории для урегулирования конфликта

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Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости

По мнению американских политологов Анатоля Ливена и Алекса Литтла, если конфликт продолжится, то преимущества России в демографическом и промышленном отношении "могут привести к гораздо более значительным потерям Украины"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Украине следовало бы смириться с утратой части территорий для достижения мира с Россией, как это сделала Финляндия во время Советско-финляндской войны (1939-1940 годы). Такое мнение в статье для портала Responsible Statecraft выразили американские политологи Анатоль Ливен и Алекс Литтл.

"Киев мог бы извлечь урок из опыта Финляндии, [который заключается в том], что сдача части территории, хотя и глубоко болезненная, все же стоит того, если большая часть страны таким образом обеспечит независимость и способность к экономическому и политическому развитию",- утверждают эксперты. По их мнению, если конфликт на Украине продолжится, то преимущества России в демографическом и промышленном отношении "могут привести к гораздо более значительным потерям Украины - точно так же, как Финляндия, скорее всего, потерпела бы полное поражение, если бы продолжала" конфликт с СССР после марта 1940 года.

Авторы отмечают, что нынешняя обстановка в зоне проведения специальной военной операции говорит о том, что достижение "максималистских целей" украинского руководства по возвращению в состав страны всех утерянных территорий, включая Крым, "крайне маловероятно". "Вашингтон может внести свою лепту, не поощряя нереалистичные цели войны и тем самым не подвергая Украину будущей катастрофе", - резюмируют авторы.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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