Ильхам Алиев: Над Нагорным Карабахом будет вечно развиваться азербайджанский флаг

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После того, как в сентябре текущего года ВС Азербайджана в ходе так называемой контртеррористической операции установили полный контроль над Нагорным Карабахом, в Баку не перестают напоминать, что теперь это их территория.

Очередным поводом для того, чтобы заявить, в первую очередь Еревану, о том, кто теперь хозяин на территории уже бывшей непризнанной республики, воспользовался президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед 1/8 финала футбольной лиги страны на стадионе в Ханкенди.

Здесь стоит напомнить, что город Ханкенди – это бывший Степанакерт, который долгое время был столицей Нагорного Карабаха.

Азербайджанский лидер отметил, что еще буквально четыре года назад на этом же стадионе звучали лозунги, что Карабах – это Армения.

Мы доказали им, что Карабах — это Азербайджан

- заявил Алиев.

Также президент Азербайджана добавил, что над Нагорным Карабахом будет вечно развиваться азербайджанский флаг. Более того, по его мнению, данный футбольный матч имеет огромное символическое значение, так как не зависимо от его исхода, победит вся страна.

Напомним, что ранее сообщалось о договоренности Баку и Анкары о том, что турецкие строительные компании проведут работы на территории Нагорного Карабаха на сумму в 3,4 млрд долларов. Кроме того, азербайджанские власти намерены к 2026 году переселить в регион порядка 140 тысяч граждан.