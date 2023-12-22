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Известия.ru

Генштаб РФ рассказал о планах Киева блокировать Мелитополь при контрнаступлении

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Киев планировал в ходе контрнаступления на 15-е сутки блокировать Мелитополь и далее наступать с выходом к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом. Об этом 21 декабря сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.


«Для достижения этой цели к началу июня противник сосредоточил на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов», — рассказал Герасимов на брифинге.

Для того чтобы планы украинского командования не осуществились, российскими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций, отметил начальник Генштаба.

Начав контрнаступление 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ), понеся колоссальные потери, смогли лишь значительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны войск РФ. Ситуацию на поле боя не изменили и дополнительные поставки западного вооружения Киеву, отметил начальник Генштаба.

«За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета», — указал Герасимов.

Он также добавил, что Великобритания и Франция для осуществления контрнаступления передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

Ранее, 20 декабря, президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские боевики не смогли выполнить поставленные задачи во время летнего контрнастпуления и понесли большие потери. По его словам, провал ВСУ связан с нехваткой необходимой техники, которую, как планировалось, Киев должен был получить.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.


Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты», и указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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