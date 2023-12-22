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ТАСС

Герасимов: РФ планирует провести мероприятия боеподготовки с участием дружественных стран

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Первый замминистра рассказал, что МО РФ запланировало провести с иностранными коллегами активный военно-делегационный обмен, а также совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия планирует провести в 2024 году совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

"В следующем году будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны", - сказал Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.

"Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Запланировано проведение активного военно-делегационного обмена и совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия", - отметил он. 

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