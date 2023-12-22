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ЦАМТО

ВВС Филиппин официально приняли на вооружение первую РЛС КВП FPS-3ME

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FPS-3ME
РЛС контроля воздушного пространства (РЛС КВП) FPS-3ME.
Источник изображения: www.mitsubishielectric.com

ЦАМТО, 21 декабря. ВВС Филиппин официально приняли на вооружение первую новую РЛС контроля воздушного пространства (РЛС КВП) FPS-3ME производства японской компании Mitsubishi Electric Co.

Как сообщает Philippine News Agency (PNA), на церемонии приемки новой РЛС ASRS (Air Surveillance Radar System) 20 декабря на авиабазе "Уоллес" в Сан-Фернандо-Сити присутствовал министр национальной обороны Филиппин Жилберто Теодоро-младший.

МНО Филиппин сделало выбор в пользу закупки РЛС японского производства по итогам конкурса. Закупка осуществлена в рамках реализации второго этапа (2-й Горизонт) "Программы модернизации ВС Филиппин". Уведомление о присуждении контракта было направлено МНО Филиппин японской Mitsubishi Electric Corporation в марте 2020 года. В соответствии с межправительственными договоренностями, соглашение было подписано МНО Филиппин в августе 2020 года. Стоимость контракта составила 103,5 млн. долл. (5,5 млрд. филиппинских песо).

В рамках соглашения ВВС Филиппин должны получить три модифицированные стационарные РЛС FPS-3ME, разработанные на основе РЛС J/FPS-3, и одну мобильную TPS-P14ME на базе J/TPS-P14.

Производство первой стационарной РЛС завершились в сентябре 2022 года, а в начале октября Воздушные силы самообороны Японии завершили обучение применению станции группу военнослужащих из состава 580-го авиакрыла управления и предупреждения ВВС Филиппин.

Предпродажная проверка первой РЛС ASRS была проведена в октябре 2022 года в Японии. Станция была доставлена на Филиппины 7 декабря 2022 года, после чего в последующие месяцы были проведены строительство и монтаж радиолокационной вышки и здания управления. РЛС прошла приемочные испытания в октябре 2023 года.

Продажа РЛС FPS-3ME является первым случаем экспорта Японией продукции оборонного назначения национального производства в рамках измененной в 2014 году политики в отношении продаж вооружений за рубеж, которая теперь разрешает экспорт ПВН, если это содействует "миру во всем мире". Это также первый проект двустороннего сотрудничества в области поставок продукции оборонного назначения и технологий в рамках реализации подписанного в 2016 году между правительством Филиппин и правительством Японии соглашения о передаче ПВН и технологий.

С получением новых РЛС ВВС Филиппин смогут эффективно осуществлять мониторинг воздушного пространства, управление воздушными судами, выполнять задачи противовоздушной обороны и обеспечения безопасности. Система наблюдения за воздушным движением должна охватить большую часть площади Филиппинского плато (плато Бенхам), южных районов страны и южной части Западно-Филиппинского моря. Система обеспечит обнаружение и идентификацию воздушных угроз в пределах исключительной экономической зоны Филиппин.

Четыре японских РЛС дополнят три РЛС ELM-2288ER AD-STAR израильского производства, которые были приобретены в рамках подписанного в декабре 2014 года контракта стоимостью 2,62 млрд. филипп. песо. Их поставка была завершена в 2019 году.

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Страны
Филиппины
Япония
Компании
Mitsubishi Electric
Проекты
2020-й год
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