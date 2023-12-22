Спешит и делает ошибки. Польша кинулась закупать оружие и забыла о логике (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

NDP: в контрактах Польши на покупку оружия за рубежом отсутствует логика

Польша закупает огромное количество вооружений в США и Южной Корее, чтобы модернизировать свою армию, пишет NDP. Однако не все так гладко и прозрачно с этими контрактами. В действиях Варшавы есть много странного и непонятного, подчеркивает автор статьи.

Яцек Тохман

План технической модернизации Войска Польского на 2021-2035 годы постепенно реализуется. Это подтверждается темпами заключения контрактов и их количеством. Кроме того, власти Польши запланировали выделить на оборонные цели 4% ВВП! Казалось бы, эта сумма доказывает твердую решимость Варшавы создать самую мощную армию в Европе.

Но, к сожалению, этот процесс идет не так гладко, как хотелось бы!

Причиной такой ситуации является несоответствие между количеством подписанных и выполненных контрактов. А если учесть тот факт, что сейчас мы находимся на самом пике эпохи заключения совершенно необдуманных договоров, которые в основном реализуются по завышенным ценам и исключительно иностранными компаниями, становится непонятно, чего же на самом деле хотят польские власти.

13 декабря американское Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) опубликовало одобренное Госдепартаментом США решение о продаже Польше 6 типов радиостанций производства L3Harris Technologies на сумму примерно 255 миллионов долларов (более 1 миллиарда злотых). Кроме того, по данным Министерства обороны, польские власти заказали в США GPS-приемники с модулем защиты SAASM, вспомогательное оборудование и запасные части. Также обсуждается предоставление логистических услуг, обучение персонала и техническая поддержка.

Как ни странно, точно такой же тип радиостанций в настоящее время производится в Польше компанией Radmor из группы WB, который соответствует последним стандартам НАТО, например, STANAG 5651.

В связи с этим возникает вопрос: почему наше государство, обладая соответствующими возможностями и собственными производственными мощностями в военной сфере, совершает покупки за рубежом, в первую очередь в США, а не использует возможности своей военной промышленности? Ведь не секрет, что стоимость контрактов американского производителя во много раз выше, чем у отечественного производителя, учитывая весь процесс производства и поставки этой техники!

Именно поэтому имеется острая необходимость в проведении аудита договоров Минобороны, а также критической оценки последствий закупочной лихорадки, наблюдаемой в последние годы правления "Права и справедливости" в рамках модернизации армии.

Опыт Украины показал, насколько важным является собственное производство и ремонт вооружений, как важно быть независимым от иностранных поставщиков. Ведь в этом случае сокращается не только время, необходимое для ремонта поврежденной техники, что может иметь решающее значение для обороноспособности армии в критический момент, но и постоянная модернизация и развитие собственных заводов, а не пополнение бюджетов иностранных компаний.

Кроме того, если техника и вооружение будут приобретаться у нас, в Польше, это обеспечит рабочие места для тысяч рабочих, непосредственно участвующих в их производстве, а также создаст множество рабочих мест у смежников. Но, к сожалению, наше правительство не обращает внимания на эти возможности, как и на то, что контракты с иностранными производителями обходятся дороже и к тому же обрекают польскую армию на долгое ожидание поставки заказанной техники.

Таким образом, любые действия нашего правительства свидетельствуют об отсутствии в них какой-либо логики и здравого смысла. А укрепление обороноспособности Польши и модернизация ее армии за счет иностранных контрактов на самом деле значительно замедляют эти процессы, не говоря уже о том, что они препятствуют повышению конкурентоспособности и развитию производственного потенциала отечественных предприятий. А решение о покупке зарубежной техники при том, что аналогичная продукция выпускается в Польше, является странным и непонятным.