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ТАСС

Герасимов назвал незначительным продвижение ВСУ на запорожском направлении

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Начальник Генерального штаба ВС РФ напомнил, что группировку ВСУ на этом направлении увеличили с 50 до 80 батальонов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), сосредоточенная на запорожском направлении, была увеличена с 50 до 80 батальонов, но их продвижение оказалось незначительным, несмотря на наращивание сил, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

"Для достижения этой цели (блокирования Мелитополя и прорыва к Крыму - прим. ТАСС) к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов. В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций", - сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.

"Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск", - подчеркнул Герасимов. 

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