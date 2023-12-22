Navantia приступила к строительству второго фрегата класса F-110 для ВМС Испании

ЦАМТО, 20 декабря. Испанская компания Navantia приступила к строительству второго фрегата класса F-110, предназначенного для ВМС Испании.

Церемония резки первой стали для фрегата F-112 состоялась 16 декабря на предприятии в Ферроле (Ла-Корунья) в присутствии главы правительства Испании Педро Санчеса.

Начало строительства F-112 опережает график на четыре месяца. По информации Navantia, строительство головного корабля (F-111) также ведется с опережением графика. На сегодняшний день 24 из 33 блоков, которые составят новый F-111, находятся в процессе производства, а оборудование для программы закуплено на 98%.

Как сообщал ЦАМТО, 29 марта 2019 года правительство Испании утвердило окончательное разрешение на строительство компанией Navantia пяти фрегатов класса F-110. Спустя месяц, 23 апреля 2019 года, Министерство обороны Испании заключило с Navantia контракт на строительство кораблей. Стоимость программы составляет 4,325 млрд. евро.

Новые фрегаты должны заменить состоящие на вооружении ВМС Испании фрегаты класса "Санта Мария". Они будут представлять собой многоцелевые корабли, предназначенные для участия в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. Фрегаты будут использоваться для противолодочной и противокорабельной борьбы, противовоздушной обороны, проецирования военной силы. В мирное время корабли также предполагается использовать для оказания гуманитарной помощи и обеспечения безопасности на море.

Церемония резки первой стали для головного фрегата класса F-110 состоялась на предприятии Navantia в Ферроле 6 апреля 2022 года. Закладка киля фрегата состоялась 9 августа. Ожидается, что он будет спущен на воду в 2025 году, а его передача ВМС Испании запланирована на 2028 год. Поставка остальных кораблей будет осуществляться с интервалом в 12 месяцев до 2032 года.

Планируется, что фрегат класса F-110 будет представлять собой боевой корабль длиной 145 м, шириной 18 м, водоизмещением 6100 т. Расчетная скорость – 35 узлов. Он будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой, ПКР "Гарпун", торпедными аппаратами, двумя 30-мм АУ, 16-контейнерной ВПУ и ЗРК ESSM (Evolved Sea Sparrow). Конструкция фрегата включает передовые технологические достижения, в т.ч. интегрированную мачту со средствами обнаружения различных типов, и новую более эффективную и бесшумную гибридную силовую установку. Фрегаты будут оснащены системой боевого управления SCOMBA, разработанной Navantia Sistemas.

Фрегат станет первым кораблем в составе испанского флота, оснащенным интегрированной системой кибербезопасности для защиты от растущих киберугроз.