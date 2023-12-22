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Военное обозрение

Army Recognition: китайские метеозонды-шпионы создают напряженность над Тайваньским проливом

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Источник изображения: topwar.ru

17 декабря два предположительно китайских метеозонда были замечены над Тайваньским проливом, что стало вторым подобным инцидентом в этом месяце, пишет западное интернет-издание Army Recognition со ссылкой на сообщение от Минобороны Тайваня.

Авторы статьи напоминают, что ранее в этом году еще несколько стран, включая США, Канаду и Индию, сообщали о неопознанных летающих объектах, некоторые из которых позже были идентифицированы как китайские аэростаты наблюдения, пересекающие их воздушное пространство. Данные инциденты привели к дипломатической напряженности, в ходе которой вышеупомянутые страны потребовали от КНР объяснений и гарантий суверенитета воздушного пространства.

В то же время со слов экспертов, в случае с Тайванем ситуация особенно деликатная из-за спорного статуса острова и его стратегического положения в Южно-Китайском море. Таким образом, китайские метеозонды-шпионы создают дополнительную напряженность над Тайваньским проливом.

Как пишет издание, власти КНР пока никак не прокомментировали данный инцидент. Кроме того, авторы статьи напоминают, что ранее Пекин часто приписывал подобные происшествия гражданским или научным аппаратам, отвергая обвинения в шпионаже или нарушении территориальной целостности.

В свою очередь, правительство Тайваня призвало к международному диалогу для решения вопроса об использовании аэростатов наблюдения и аналогичных технологий в спорных регионах.

Обеспечение безопасности и стабильности воздушного пространства над чувствительными районами имеет решающее значение для поддержания мира и предотвращения недоразумений или непреднамеренных последствий

- приводит издание заявление МИД Тайваня.

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Индия
Канада
Китай
США
Тайвань
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