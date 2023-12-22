В американской прессе: украинский конфликт принёс Китаю большую экономическую выгоду

Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт принес Китаю большую экономическую выгоду. В 2023 году российско-китайский товарооборот превысил 200 миллиардов долларов, и это произошло гораздо быстрее, чем прогнозировалось.

Такая тема была поднята в статье обозревателя газеты The New York Times Кита Брэдшера.

Война на Украине позволяет Китаю наживаться

- озаглавил он свой материал.

Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе отмечается, что максимум выгоды от практически полного разрыва отношений России с Соединенными Штатами и их союзниками получили китайские автопроизводители. Их возросшие поставки продукции в РФ позволили им выйти на первое место среди автоэкспортеров, обогнав японцев. На российском автомобильном рынке они теперь прочно заняли 55 процентов, хотя в 2021 году накануне начала СВО их доля здесь составляла всего лишь восемь процентов.

Дешевая российская энергия в обход санкций, введенных Западом, помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках, в то время как их конкуренты-производители в других странах, особенно в Германии, столкнулись с резко более высокими затратами на электроэнергию

- отмечает журналист из США.

Он также обратил внимание, что Пекин не только завоевывает российские рынки, но и открывает свои для российских товаров. Если ранее РФ поставляла в КНР только углеводородное сырье, то теперь на полках китайских магазинов появился большой ассортимент кондитерских изделий, колбас и другой продукции из России.