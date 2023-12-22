Войти
Военное обозрение

В американской прессе: украинский конфликт принёс Китаю большую экономическую выгоду

246
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт принес Китаю большую экономическую выгоду. В 2023 году российско-китайский товарооборот превысил 200 миллиардов долларов, и это произошло гораздо быстрее, чем прогнозировалось.

Такая тема была поднята в статье обозревателя газеты The New York Times Кита Брэдшера.

Война на Украине позволяет Китаю наживаться

- озаглавил он свой материал.

Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе отмечается, что максимум выгоды от практически полного разрыва отношений России с Соединенными Штатами и их союзниками получили китайские автопроизводители. Их возросшие поставки продукции в РФ позволили им выйти на первое место среди автоэкспортеров, обогнав японцев. На российском автомобильном рынке они теперь прочно заняли 55 процентов, хотя в 2021 году накануне начала СВО их доля здесь составляла всего лишь восемь процентов.

Дешевая российская энергия в обход санкций, введенных Западом, помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках, в то время как их конкуренты-производители в других странах, особенно в Германии, столкнулись с резко более высокими затратами на электроэнергию

- отмечает журналист из США.

Он также обратил внимание, что Пекин не только завоевывает российские рынки, но и открывает свои для российских товаров. Если ранее РФ поставляла в КНР только углеводородное сырье, то теперь на полках китайских магазинов появился большой ассортимент кондитерских изделий, колбас и другой продукции из России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
13.03.2023
Цивилизации сталкиваются во множестве сфер
06.03.2023
Чешский генерал признал: Украина победить не может
28.02.2023
Киев больше ничего не решает. Названы настоящие "хозяева" Украины
27.11.2020
Dagens Nyheter (Швеция): чтобы Европа была безопасной, нужны и деньги, и американцы
25.11.2020
Болгары об украинском блицкриге в Крыму: русские бьют сильно, болит долго (Факти, Болгария)
01.03.2019
Угрозы военного характера для новых газопроводов РФ
19.05.2009
"Комплексная безопасность-2009" – безопасность в интересах государства и личности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:23
  • 57587
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин