Источник изображения: topwar.ru
Украинский конфликт принес Китаю большую экономическую выгоду. В 2023 году российско-китайский товарооборот превысил 200 миллиардов долларов, и это произошло гораздо быстрее, чем прогнозировалось.
Такая тема была поднята в статье обозревателя газеты The New York Times Кита Брэдшера.
- озаглавил он свой материал.
Источник изображения: topwar.ru
В американской прессе отмечается, что максимум выгоды от практически полного разрыва отношений России с Соединенными Штатами и их союзниками получили китайские автопроизводители. Их возросшие поставки продукции в РФ позволили им выйти на первое место среди автоэкспортеров, обогнав японцев. На российском автомобильном рынке они теперь прочно заняли 55 процентов, хотя в 2021 году накануне начала СВО их доля здесь составляла всего лишь восемь процентов.
- отмечает журналист из США.
Он также обратил внимание, что Пекин не только завоевывает российские рынки, но и открывает свои для российских товаров. Если ранее РФ поставляла в КНР только углеводородное сырье, то теперь на полках китайских магазинов появился большой ассортимент кондитерских изделий, колбас и другой продукции из России.