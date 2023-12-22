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Военное обозрение

Замгоссекретаря США: Вашингтон видит Польшу лидером Евросоюза

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Флаги США и Польши
Флаги США и Польши.
Источник изображения: topwar.ru

Стремление Вашингтона ослабить Германию, а через неё и весь Европейский союз уже давно стало очевидным. При этом американцы делают ставку на Польшу, в которой они видят противовес Германии.

А заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по европейским делам Джеймс О'Брайен в интервью польской газете Rzeczpospolita открыто заявил, что в Вашингтоне видят именно Польшу лидером Евросоюза.

Сотрудничество между США и Польшей в сфере безопасности всегда было тесным, и Вашингтону хотелось бы, чтобы Польша стала лидером в ЕС

- сказал американский чиновник.

О'Брайен также отметил значительный вклад Польши в оборону в рамках Североатлантического альянса. По его словам, большинство европейских стран тратят на оборону лишь 2% от ВВП, а Польша намного больше. По последним данным, около 6%.

Замгоссекретаря добавил, что в Вашингтоне рассчитывают на ещё более тесное сотрудничество с Варшавой и намерены заключить с ней больше контрактов.

Напомним, что подрыв балтийских газопроводов, за которым стояли американцы, стал сильным ударом именно для экономики Германии. А в течение этого года лидер правящей на тот момент в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призывал Берлин заплатить репарации за Вторую мировую войну.

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Страны
Германия
Польша
США
Проекты
Евросоюз
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