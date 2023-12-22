Быстрый и опасный. В США признали эффективность российского Су-35 (The National Interest, США)

TNI: российский Су-35 оказался эффективным противником для американского F-35

Российский Су-35 считается одной из самых совершенных авиационных систем своего поколения, пишет TNI. Этот быстрый и опасный истребитель зарекомендовал себя как крайне эффективный противник современных американских аналогов.

Су-35 (по классификации НАТО: Flanker-E или “Фланкёр-Э”) считается одной из самых совершенных авиационных систем поколения “4++” и вобрал в себя множество элементов пятого поколения.

Многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель предназначен для борьбы с воздушными и наземными угрозами, а также противодействия надводным силам противника.

По сути, Су-35 представляет собой глубокую модернизацию Су-27 (по классификации НАТО: Flanker) и изначально предназначался на экспорт. Однако с 2014 года он стал поступать на вооружении ВВС России, а в 2015 выполнил свои первые задания в Сирии, где использовался для прикрытия других российских самолетов.

Этот истребитель поколения “4++” зарекомендовал себя как крайне эффективный противник современных американских истребителей, включая F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet и даже F-35 Lightning II. Однако, если изначальный Су-27 разрабатывался в 1970-х для противодействия американскому F-15 Eagle, то Су-35 стал ответом F-16.

Улучшенный Су-27М

Разработка Су-35 началась в начале 1980-х годов, а свой первый полет самолет совершил в 1988 году, еще под наименованием Су-27М. Тогда он подавался как сверхманёвренный Су-27 — в первую очередь для завоевания превосходства в воздухе, но также со значительно расширенными ударными возможностями.

Самолет прочили на замену советским истребителям Су-27 и МиГ-29, и производство Су-27М началось в 1988 году. Впоследствии его переименовали в Су-35, однако, по данным сайта MilitaryToday, для тогдашних ВВС России была построена всего дюжина самолетов, в том числе девять предсерийных. В 1995 году производство прекратилось.

Когда же оно возобновилось, сразу появилось несколько улучшенных версий, в том числе Су-35С. По состоянию на декабрь 2022 года в арсенале Кремля имелось 110 таких самолетов. Они находятся на вооружении нескольких истребительных полков ВКС России, в том числе 22-го гвардейского истребительного авиаполка.

В настоящее время истребители Су-35С производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию в составе госкорпорации "Ростех"), и, по данным российских государственных СМИ, очередная партия была поставлена в июле.

Су-35 — скоростной самолет

Хотя Су-27М/Су-35С имеет ту же схему с плавным сопряжением крыла с фюзеляжем, его можно отличить от базового Су-27 по дестабилизаторам — горизонтальным поверхностям впереди крыла. Большие и мощные двигатели “Сатурн” АЛ-41Ф1С обеспечивают Су-35 возможность длительное время развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость — даже без использования форсажной камеры.

Двигатели также оборудованы трехмерным вектором тяги, что придает Су-35 высокую маневренность. В настоящее время это единственный серийный истребитель, использующий сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги.

Самолет имеет максимальную взлетную массу в 34,5 тонны и развивает скорость до 2500 км/ч, дальность полета 1500–4500 км и практический потолок 20 000 метров. Кроме того, он обладает сверхманевренностью.

Не просто истребитель завоевания превосходства в воздухе

Хотя в первую очередь Су-35 рассчитан для завоевания превосходства в воздухе, он имеет дополнительные возможности для воздушной борьбы и ударов по наземным объектам и может нести огромное количество вооружения. Истребитель имеет 12 узлов подвески на крыле и фюзеляже, которые позволяют ему нести боеприпасы максимальной массой до 8000 кг, включая ракеты “воздух-воздух” и “воздух-земля”, противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также ряд бомб телевизионного, лазерного и спутникового наведения.

Вооружение Су-35 также включает 30-мм автоматическую пушку ГШ-30-1 с боезапасом 150 снарядов.

Кроме того, Су-35 может быть оснащен блоком радиоэлектронной борьбы, который обеспечивает ему мощные возможности постановки помех. Сообщалось, что его средства РЭБ могут снизить эффективность радаров противника и “ослепить” бортовые радары ракет, в частности AIM-120 AMRAAM.

Кроме того, истребитель оснащен мощной радиолокационной системой управления, оптико-локационной системой и бортовым комплексом самообороны, а также способен управлять действиями авиационной группы в воздухе, а также применять современнейшие управляемые авиационные ракеты.

По данным сайта Airforce-Technology, у пилота есть две зашифрованные системы радиосвязи VHF/UHF и помехоустойчивая военная система передачи данных между самолетами в рамках эскадрильи, а также между самолетом и наземной станцией управления. Навигационная система использует цифровое устройство отображения карт с бесплатформенной инерциальной навигационной системой и системой глобального позиционирования.

С экспортом не заладилось

Самолет изначально разрабатывался как экспортная модель Су-27. В качестве потенциальных операторов назывался целый ряд стран, включая Алжир, Египет, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Однако продажи Су-35 в эти страны так и не состоялись.

Между тем, в 2019 году Россия завершила поставку двадцати четырех истребителей Су-35 в Китай в рамках сделки ориентировочной стоимостью в 2,5 миллиарда долларов. После того, как Пекин стал первым международным заказчиком Су-35, США ввели против Китая санкции за нарушение утвержденного конгрессом закона CAASTA (о противодействии противникам Америки посредством санкций). Несмотря на это, Су-35 официально поступил на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в апреле 2018 года.

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За свою двадцатилетнюю карьеру журналиста сотрудничал более чем с четырьмя дюжинами журналов, газет и сайтов, опубликовав свыше 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Также публикуется в Forbes