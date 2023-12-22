Войти
Lenta.ru

В США утроят производство станций для «летающих радаров» E-7

252
0
0
Boeing E-7 Wedgetail
Boeing E-7 Wedgetail.
Источник изображения: zbiam.pl

Американская компания Northrop Grumman планирует утроить производство радиолокационных станций (РЛС) для новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Boeing E-7 Wedgetail. Об этом пишет Defense One.

«Пять месяцев назад Военно-воздушные силы США ожидали, что установленный сверху радар E-7 Wedgetail станет уязвимым элементом в производстве самолета командования и управления нового поколения. Теперь Northrop Grumman заявляет, что у нее есть план построить радары в три раза быстрее», — отметили в публикации.

В Boeing заявили, что будут производить четыре самолета в год «когда программа заработает», однако продолжаются переговоры об увеличении объемов выпуска до шести машин. Вице-президент Northrop Grumman Эд Грибель отметил, что компания сможет обеспечить самолеты радарами. По его словам, инвестиции в инфраструктуру и специалистов позволят достичь требуемых объемов выпуска «летающих радаров».

Как пишет издание, ВВС США хотят получить E-7 как можно быстрее, поскольку они нужны для операций в Индо-Тихоокеанском регионе, а устаревшие самолеты ДРЛОиУ E-3 Sentry начали списывать.

В марте издание Defense News писало, что Boeing E-7, оснащенный РЛС с активной фазированной решеткой Multi-role Electronically Scanned Array, сможет непрерывно наблюдать за несколькими целями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-3
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Похожие новости
27.03.2023
В США назвали преимущество нового «летающего радара»
02.03.2023
ВВС США закупят самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7A
25.03.2019
Великобритания приобретает пять самолетов ДРЛО и управления Е-7
06.03.2013
Гонки «летающих радаров»
24.10.2011
Франция проведет модернизацию палубных летающих радаров
20.08.2010
«Боинг» модернизирует РЛС самолетов ДРЛОиУ Е-3А «Сентри» ВВС Саудовской Аравии
02.03.2007
На "Айдекс-2007" Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты на сумму 917 млн дол (расширенная версия, включает новые данные)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:23
  • 57587
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин