ВС РФ начали получать на вооружение реактивные системы 9К57-1 «Ураган-1» на шасси БАЗ-69092

На вооружение российской армии начали поступать реактивные системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1» на шасси БАЗ-69092. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, анализируя ситуацию с поставками вооружений в армию.

Еще в 2020 году стало известно о первом появлении подобного варианта. Тогда Россия решила отказаться от продукции заводов Республики Белоруссия, включая МЗКТ и МАЗ. Поэтому российскую военную технику начали размещать на шасси завода из Брянска.

Военкоры утверждают, что новая РСЗО «Ураган-1» будет более маневренной, а средства автоматизации позволят увеличить скорость подготовки к залпам и точность стрельбы по выбранным целям. В зоне проведения специальной военной операции системы залпового огня, в том числе и «Ураган», играют очень важную роль, осуществляя огневое поражение сил и средств противника, подавление его артиллерии.

В этом плане потребность российской армии в новых эффективных и маневренных РСЗО будет только возрастать, и она не сводится лишь к специальной военной операции, поскольку реактивные системы залпового огня будут играть важную роль в любом сухопутном конфликте. Поэтому государство и уделяет столь пристальное внимание техническому совершенствованию реактивных систем, в том числе и в направлении средств их транспортировки, а также обеспечению самодостаточности страны в плане перехода на шасси отечественного производства для подобных систем реактивной артиллерии.