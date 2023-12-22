Минобороны и Минцифры организуют работу по формированию электронных повесток

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... б) формирования и направления повесток в электронной форме... г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток", - говорится в поручении.

Доклад следует подготовить до 15 января 2024 года. Ответственными назначены министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.