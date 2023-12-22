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ТАСС

"Уралкриомаш" разработал вагон-цистерну для транспортировки нафтила для ракет

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ОАО «Уралкриомаш»
Эмблема ОАО «Уралкриомаш».
Источник изображения: www.cryont.ru

В пресс-службе предприятия уточнили, что разработка осуществлялась по индивидуальному техническому заданию космодрома Восточный

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Уралкриомаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") разработал для космодрома Восточный вагон-цистерну для перевозки нафтила. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Изготовленное изделие абсолютно новое в линейке продукции предприятия. Вагон-цистерна разработан по индивидуальному техническому заданию заказчика. Аналога данной модели вагона для транспортировки нафтила на сегодняшний день в России нет", - цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Дмитрия Скоропупова.

Уточняется, что железнодорожный вагон-цистерна модели 15-5107 получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Он предназначен для транспортирования светлых нефтепродуктов, в частности, нафтила, под избыточным давлением азота по магистральным железным дорогам колеи 1520. "Цистерна герметична, имеет верхний "слив-налив" и рабочее давление 0,5 мегапаскаль. Модель имеет вместимость котла не менее 85 куб. м. Эксплуатационная надежность в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 60 градусов до плюс 50 градусов Цельсия", - рассказали на предприятии.

От керосина к нафтилу

Использование нафтила поспособствует уменьшению вредных выбросов и заметному увеличению массы выводимой на орбиту полезной нагрузки. Нафтил практически не токсичен, более безопасен в обращении, а в случае утечек или разливов представляет гораздо меньшую угрозу для окружающей среды. Одной из главных причин перехода на нафтил с керосина стало истощение Анастасиевско-Троицкого месторождения (Краснодарский край).

Впервые полностью на нафтиле была запущена ракета "Союз-2.1б" в октябре 2022 года. Ранее этим топливом заправляли только третью ступень "Союза-2.1б" и вторую ступень "Союза-2.1в".

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Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Союз-2 РН
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