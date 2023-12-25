Азербайджанский спецназ проходит переподготовку и повышение квалификации на израильских бронемашинах

Подразделения специального назначения вооруженных сил Азербайджана проходят обучение на израильских бронемашинах Sandcat. В процессе повышения квалификации планируется отточить навыки нейтрализации потенциального противника, пытавшегося проводить диверсионные вылазки.

Ранее Баку приобрел 100 бронемашин SandCat производства израильской компании Plasan. По утверждению Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), бронемашины поставлялись Азербайджану в период с 2015 по 2018 годы.

Кроме бронемашин, израильская компания передала Азербайджану 10 самоходных минометов SandCat Spear калибра 120 мм, использование которых позволяет значительно повысить огневую мощь подразделений, сохраняя при этом высокий уровень мобильности.

Бронемашина Sandcat ВС Азербайджана. Источник: topwar.ru

Отметим, что Израиль и Азербайджан активно развивают военно-техническое сотрудничество. Препятствием для связей двух государств в сфере обороны и безопасности не является даже военная операция Израиля в секторе Газа, хотя Азербайджан является государством, в котором подавляющее большинство населения исповедует ислам.

Бронемашина Sandcat ВС Азербайджана. Источник: topwar.ru

Бронемашины Sandcat производства израильской компании Plasan описываются военными экспертами как многоцелевые платформы, удовлетворяющие требованиям военных и полицейских подразделений специального назначения. Сейчас такие бронемашины используются в Азии, Африке, Европе, военные отмечают сочетание мобильности, высокого уровня защищенности и большой грузоподъемности.

Напомним, что модели четвертого поколения бронемашины сейчас существуют в трех версиях: Troop Carrier, вмещающий до 10 человек, Utility с бронированной машиной для экипажа и вместительностью до 5 человек, и Single Cab, который вмещает до трех человек.