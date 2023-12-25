Войти
Военное обозрение

Азербайджанский спецназ проходит переподготовку и повышение квалификации на израильских бронемашинах

85
0
0
Бронемашина Sandcat
Бронемашина Sandcat ВС Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru

Подразделения специального назначения вооруженных сил Азербайджана проходят обучение на израильских бронемашинах Sandcat. В процессе повышения квалификации планируется отточить навыки нейтрализации потенциального противника, пытавшегося проводить диверсионные вылазки.

Ранее Баку приобрел 100 бронемашин SandCat производства израильской компании Plasan. По утверждению Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), бронемашины поставлялись Азербайджану в период с 2015 по 2018 годы.

Кроме бронемашин, израильская компания передала Азербайджану 10 самоходных минометов SandCat Spear калибра 120 мм, использование которых позволяет значительно повысить огневую мощь подразделений, сохраняя при этом высокий уровень мобильности.


Бронемашина Sandcat ВС Азербайджана.
Источник: topwar.ru

Отметим, что Израиль и Азербайджан активно развивают военно-техническое сотрудничество. Препятствием для связей двух государств в сфере обороны и безопасности не является даже военная операция Израиля в секторе Газа, хотя Азербайджан является государством, в котором подавляющее большинство населения исповедует ислам.


Бронемашина Sandcat ВС Азербайджана.
Источник: topwar.ru

Бронемашины Sandcat производства израильской компании Plasan описываются военными экспертами как многоцелевые платформы, удовлетворяющие требованиям военных и полицейских подразделений специального назначения. Сейчас такие бронемашины используются в Азии, Африке, Европе, военные отмечают сочетание мобильности, высокого уровня защищенности и большой грузоподъемности.

Напомним, что модели четвертого поколения бронемашины сейчас существуют в трех версиях: Troop Carrier, вмещающий до 10 человек, Utility с бронированной машиной для экипажа и вместительностью до 5 человек, и Single Cab, который вмещает до трех человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Компании
СИПРИ
Похожие новости
16.03.2021
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
12.03.2019
Азербайджан предпочитает российское оружие
13.06.2018
Оружие на любой вкус
24.05.2018
Какое российское оружие покупает Казахстан
22.07.2015
Турецкий марш «Укроборонпрома»
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
23.08.2010
Привет, оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"