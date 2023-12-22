«Саперная техника будущего»: испанская армия получила первые машины разминирования Castor

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Инженерные подразделения испанской армии 13 декабря получили первые машины разминирования Castor. В состав первой партии вошли шесть единиц техники из общего заказа на 36 изделий. Остальные машины предполагается передать в течение следующего года.

Как поясняют в командовании, Castor позволят инженерам действовать в едином боевом порядке с танками Leopard и БМП Pizarro.

Это саперная техника будущего

- отметили в компании-производителе GDELS Santa Bárbara Sistemas.

Как указывается в издании Infodefensa, Castor создан на платформе БМП Ascod 2, но обладает большей баллистической и противоминной защитой. Внутри могут разместиться девять солдат, включая водителя. В передней части бронемашины может быть установлено различное оборудование – бульдозерный отвал, противоминный плуг или каток. Кроме того, она оснащена системой сигнализации подрыва и установкой для запуска зарядов разминирования Miclic M-58.

В качестве вооружения выступает дистанционно управляемый боевой модуль Mini Samson калибра 12,7 мм, оснащенный тепловизорами и позволяющий вести точную стрельбу на ходу.

Силовая установка Castor аналогична Pizarro Phase II и представлена двигателем MTU 8V 199 TE20 мощностью 720 л.с. Масса Castor составляет от 31 до 35 тонн, грузоподъемность до 13 тонн.

VCZAP Castor призваны заменить устаревшие армейские саперные машины M-113 VCZ.