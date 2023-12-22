Войти
ЦАМТО

GA-ASI поставит ВВС Канады 11 БЛА MQ-9B "СкайГардиан"

250
0
0
Источник изображения: Фото: Business Wire

ЦАМТО, 21 декабря. Американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) объявила о подписании с правительством Канады контракта на поставку БЛА MQ-9B "СкайГардиан".

В комплект поставки входят 11 БЛА MQ-9B; 6 сертифицированных наземных станций управления; новый наземный центр управления; два новых ангара для БЛА; начальный комплект вооружения; вспомогательное и обучающие оборудование, услуги обучения и поддержки.

Поставка первого БЛА запланирована на 2028 год. Полная готовность БЛА к боевому применению должна быть достигнута к 2033 году.

По заявлению МНО Канады, правительство страны выделило на покупку БЛА 2,49 млрд. канад. долл. (1,866 долл. США по текущему курсу). Приобретение будет осуществляться в рамках прямого коммерческого контракта с GA-ASI. При этом некоторые компоненты будут приобретены в рамках программы "Иностранные военные продажи".

БЛА будут переданы в состав 14-го авиакрыла (Гринвуд, Новая Шотландия) и 19-го авиакрыла (Комокс, Британская Колумбия). Наземный центр управления будет расположен в Оттаве.

Как заявил генеральный директор GA-ASI Линден Блю, обширная территория и сложный ландшафт Канады, в том числе в Арктике, требуют экономически эффективного многоцелевого БЛА, который сможет продолжительное время осуществлять патрулирование в сложных погодных условиях. MQ-9B обеспечивает эти возможности. "СкайГардиан" также совместим с оборудованием системы воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), Альянса "Пять Глаз" и НАТО.

Как заявляет GA-ASI, MQ-9B – БЛА нового поколения, обеспечивающий большую продолжительность и дальность полета, возможность автоматического взлета и посадки под контролем SATCOM, применения в гражданском воздушном пространстве с использованием системы обнаружения препятствий и предотвращения столкновений. Первые поставки MQ-9B ВВС Великобритании начались в 2022 году. Контракты также подписаны с ВС Бельгии и командования специальных операций ВВС США. Береговая охрана Японии в настоящее время использует MQ-9B для морских операций. БЛА выбран Морскими силами самообороны Японии для опытной эксплуатации. В этом году MQ-9B участвовал в различных учениях ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, тендер в рамках проекта закупки БЛА для ВВС Канады был объявлен в мае 2018 года и вступил в завершающую стадию 30 января 2023 года. Предлагая MQ-9B "СкайГардиан", компания General Atomics Aeronautical Systems Inc сформировала консорциум Team SkyGuardian Canada в составе CAE Canada, MacDonald, Dettwiler, and Associates (MDA) и L3Harris Technologies, который обеспечит разработку, поставку и обслуживание БЛА.

В апреле 2023 года МНО Канада направило в США запрос о возможности покупки в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) датчиков, средств связи, боеприпасов, сопутствующего оборудования и услуг для эксплуатации БЛА MQ-9B.

В сентябре 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Канаде в рамках программы FMS оборудования, боеприпасов и других систем, которые будут интегрированы на борт закупаемых в рамках прямого коммерческого контракта БЛА MQ-9B. Полная стоимость этого заказа может составить 313,4 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Канада
Колумбия
США
Япония
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
CAE
General Atomics
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
27.12.2022
«Жнец» – охотник за субмаринами
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
27.12.2016
Трамп и Путин померились ракетами
25.12.2013
Схватка за Арктику
30.01.2013
Война в Арктике
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:23
  • 57587
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин