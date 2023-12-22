Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что ВСУ ежедневно теряют около 800 военных

233
0
0
Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По словам германского полковника в отставке Ральфа Тиле, Вооруженным силам Украины требуются дополнительные резервы для ротации военнослужащих, которые уже находятся в зоне боевых действий

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около 800 человек в зоне боевых действий с Россией. С такими оценками выступил германский полковник в отставке Ральф Тиле в авторском материале для журнала Focus.

По его словам, в среднем "ежедневные потери [украинской стороны] составляют около 800 военных". "Это означает, что каждый месяц необходимо рекрутировать более 20 тыс. новобранцев, чтобы заменить погибших и раненых", - утверждает Тиле. Он также указывает, что ВСУ требуются дополнительные резервы для ротации военнослужащих, которые уже находятся в зоне боевых действий.

Эксперт подчеркивает, что ситуация на Украине превратилась в конфликт "на истощение, поддерживаемый артиллерией". В этой связи он отмечает, что у России лучше налажено снабжение артиллерийскими боеприпасами. Так, Тиле ссылается на генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина "выпускает от 4 тыс. до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день", в то время как Россия - около 20 тыс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
09.03.2023
Министр обороны России о ситуации в ходе специальной военной операции на Украине
20.12.2022
Путин посетил штаб СВО, Зеленский не видит смысла в переговорах. События вокруг Украины
30.03.2022
Министр обороны России заявил, что основные задачи первого этапа операции на Украине выполнены
26.12.2016
Путин приказал: "Не расслабляться!"
16.03.2016
Оснащение вдогонку
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
09.04.2013
Самолетостроение как разменная монета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:23
  • 57587
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин