Эксперт заявил, что ВСУ ежедневно теряют около 800 военных

По словам германского полковника в отставке Ральфа Тиле, Вооруженным силам Украины требуются дополнительные резервы для ротации военнослужащих, которые уже находятся в зоне боевых действий

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около 800 человек в зоне боевых действий с Россией. С такими оценками выступил германский полковник в отставке Ральф Тиле в авторском материале для журнала Focus.

По его словам, в среднем "ежедневные потери [украинской стороны] составляют около 800 военных". "Это означает, что каждый месяц необходимо рекрутировать более 20 тыс. новобранцев, чтобы заменить погибших и раненых", - утверждает Тиле. Он также указывает, что ВСУ требуются дополнительные резервы для ротации военнослужащих, которые уже находятся в зоне боевых действий.

Эксперт подчеркивает, что ситуация на Украине превратилась в конфликт "на истощение, поддерживаемый артиллерией". В этой связи он отмечает, что у России лучше налажено снабжение артиллерийскими боеприпасами. Так, Тиле ссылается на генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина "выпускает от 4 тыс. до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день", в то время как Россия - около 20 тыс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.