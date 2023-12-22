Продвинутый потомок советского радара: Польша прикроет небо новой РЛС раннего обнаружения P-18PL

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Минобороны Польши и консорциум PGZ-Narew подписали 19 декабря 2023 года контракт стоимостью 3,1 млрд злотых [$0,78 млрд], предполагающий поставку 24 РЛС раннего обнаружения P-18PL в течение 2027-2035 годов для прикрытия неба страны от удаленных угроз.

P-18PL предназначена для определения местоположения целей (в том числе баллистических и гиперзвуковых ракет, объектов с пониженной заметностью) на расстоянии в несколько сотен километров [900 км, как заявляется] для нужд средств ПВО и противоракетной обороны

- отмечается в издании Altair.

Трехкоординатная РЛС метрового диапазона состоит из трех основных компонентов. Это автомобиль WA-18, несущий антенну, передающую и приемную аппаратуру, систему обработки сигналов и средства опознавания «свой-чужой»; вторая машина управления WW-18 снаряжена бортовыми и переносными постами операторов, системой связи. Третий элемент – это мобильная силовая установка JZ-18, включающая в себя двойной генератор и систему распределения электроэнергии.

Работы по разработке P-18PL были начаты в декабре 2012 года. За них отвечал консорциум во главе с PIT-Radwar. В декабре 2022 года завершились квалификационные испытания РЛС.

Благодаря внедрению АФАР и цифровой обработке данных P-18PL стала продвинутым потомком РЛС П-18 «Лаура» [одна из экспортных модификаций «Терека» - советского радара, выпускавшегося с 1970 года]

- говорится в прессе.

P-18PL имеет высокую помехоустойчивость и может работать в пассивном режиме. Время достижения боевой готовности должно составлять не более 30 минут.

Со своей стороны отметим, что основным средством целеуказания для украинской ПВО являются именно советские станции П-18. Хотя по мере их выбивания на поле боя данная роль переходит к западным средствам раннего обнаружения.