На Западе все больше начали прислушиваться к России (The Indian Express, Индия)

Единство, проявленное Европой против России, уступает место разногласиям, пишет IE. Все больше сил на Западе начинают прислушиваться к России. Напротив, Зеленскому, которого чествовали в 2022 году, сейчас приходится прикладывать все силы, чтобы заручиться поддержкой.

Си Раджа Мохан (C. Raja Mohan)

Политическое единство против России начала 2022 года уступает место разногласиям. Эмпатия по отношению к России — лишь часть зарождающегося на Западе правого интернационализма

2023 год подходит к концу, а Европу преследует призрак возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Несмотря на то, что до избрания следующего американского президента еще целый год, перспективы переизбрания настроенного весьма враждебно по отношению к НАТО лидера не дают Европе спокойно спать.

Сможет Трамп победить действующего президента Джо Байдена или нет, Республиканская партия ясно дает понять, что Вашингтон испытывает все меньше энтузиазма по поводу поддержки Украины и европейской безопасности в целом. На этой неделе Администрация Байдена изо всех сил пытается заручиться поддержкой республиканцев, чтобы сохранить открытым канал подпитки Украине.

Пока в американской политике царит непредсказуемость, в России не сомневаются относительно переизбрания Владимира Путина на пятый президентский срок в марте 2024 года. Вкупе с политической нестабильностью США стабильность путинской России обостряет геополитические вызовы Европы. Даже если на выборах снова победит Байден, авторитет республиканцев в Конгрессе гарантирует отсутствие в Вашингтоне единого мнения по России.

В июне 2024-го Европа тоже изберет новый парламент, а в конце года будет объявлен новый состав Еврокомиссии —исполнительного органа ЕС. Вступая в должность ее председателя в декабре 2019 года, Урсула фон дер Ляйен говорила о построении геополитически грамотной Европы. Но ей никак не удается справиться с ситуацией на Украине, первым крупным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Да, ЕС сдюжил после разрыва энергетических и экономических отношений с Россией, но в области безопасности остается слабым. США пришлось взять на себя бо́льшую часть тяжелой работы по оказанию военной помощи Украине.

Неспособность Европы защитить себя является серьезным проблемным фактором, который усилит политическая нестабильность в США и укрепление власти Путина после нескольких шатких моментов 2023 года. Россия, хоть и потерпела ряд неудач на начальных этапах конфликта, сумела возвести успешную линию обороны на востоке Украины, отразила украинское контрнаступление и, возможно, даже готова предпринять несколько собственных атак.

Безусловно, Москва понесла в ходе конфликта человеческие и технические потери, но подержаться ей позволили крупные размеры и полная мобилизация военно-промышленного комплекса. Также ей удалось ограничить ущерб от западных экономических санкций и вернуть экономику на путь роста. Надежда на то, что внешнее давление либо вызовет внутренние изменения в России, либо изолирует ее от мира, оказалась нереалистичной.

Вновь обретенная уверенность Путина в себе контрастирует с проблемами, возникшими у его украинского коллеги Владимира Зеленского. В 2022 году последнего чествовали как героя нашего времени за способность сплотить Украину для защиты от России, а сейчас он из последних сил пытается заручиться внутренней и международной поддержкой. За попытки вернуть территории, занятые русскими после февраля 2022 года, Украина заплатила огромную цену в виде разрушенных городов и экономики. И хотя ей удалось вернуть себе часть этих территорий, в 2023 году особых успехов не наблюдалось.

Тем временем в заголовки газет ворвалась тема войны Израиля в секторе Газа. Европейский призыв к моральному и политическому осуждению российской спецоперации на Украине выглядит менее актуальным на фоне разворачивающейся в Газе гуманитарной трагедии. Что еще важнее, Ближний Восток вернул себе господство в американском нравственном пространстве и на оружейных складах. На Украине неизбежно растут настроения в пользу мирных переговоров, а в Европе — усталость от конфликта. Надежды последней на скоротечность украинского кейса не оправдались, а к его затяжному характеру она, похоже, совершенно не готова.

Первоначальное политическое единство, проявленное против России в начале 2022 года, уступает место разногласиям. Политический раскол существует не только между старой (Западной) и новой (Восточной и Центральной) частями Европы, которые давно спорят о России и ее роли в региональной безопасности — если первые были готовы видеть в России партнера, то последние лишь ассоциируют с перманентной угрозой.

Вызов западной поддержке Украины бросает Венгрия, расположенная в самом сердце Центральной Европы. На недавнем саммите ЕС она не смогла помешать блоку открыть Киеву путь к членству, но заблокировала пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Проблема Европы не ограничивается венгерским инакомыслием по Украине. Неприятие конфликта и эмпатия по отношению к России — это лишь часть формирующегося на Западе правого интернационализма. Укрепляются трансатлантические связи между фракциями Республиканской партии и крайне правыми европейскими и российскими партиями. Их связывает неприятие “прогрессивных” западных доктрин открытых границ, многочисленных гендеров и секуляризма, а также христианский национализм, традиционная культура и консервативные социальные ценности.

Для Путина разногласия внутри Европы и по ту сторону Атлантики являются ключом к возвращению Россией законного места в европейском порядке. Если в 2022 году его спецоперация на Украине привела к объединению Европы, то в нынешнем способность противостоять давлению Запада открыла Европе путь к ее геополитическому будущему.

Раз стратегия Путина требует углубления внутриевропейской и трансатлантической напряженности по Украине и другим вопросам, ЕС необходимо найти способы ее ослабить. Европа далека от того, чтобы стать последовательным геополитическим игроком, но ее устойчивость к внешним раздражителям легко недооценить.

Для Москвы и Брюсселя главной геополитической переменной является Вашингтон. Вот тут-то в игру вступает Трамп. Его политический образ хоть и порицается в США и за их пределами, нет сомнений в том, что в качестве президента он заставил Америку переосмыслить политику в отношении Китая и экономической глобализации. Администрация Байдена от этого курса не отступила. Иными словами, Трамп стал инструментом перестройки национального консенсуса США по двум ключевым вопросам.

Может ли переизбрание Трампа в 2024 году или хотя бы перспектива его возвращения сотворить нечто подобное для трансатлантических отношений и европейской безопасности?

Любая перестройка Европы повлечет за собой три больших вопроса. Может ли Россия вписаться в новый европейский порядок, который обеспечит ее безопасность и гарантирует суверенитет западных соседей, включая Украину? Может ли Европа оплачивать собственную оборону и освободить от этого бремени Америку, дав ей переключиться на вызовы безопасности в Азии? Существуют ли возможности для глобального соглашения между Вашингтоном и Москвой? Какими бы ни были ответы, геополитическое будущее Европы может выглядеть совсем не так, как в недавнем прошлом.

Си Раджа Мохан — профессор-исследователь Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура. Основатель и первый директор аналитического центра Carnegie India в Дели. Имеет докторскую степень в области международных отношений (стратегические исследования и контроль над вооружениями), Университет Джавахарлала Неру.