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Военное обозрение

Блинкен: Мы должны помочь Украине, чтобы она продержалась зимой, весной и летом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Brendan Smialowski/ Pool via AP

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что у США в этом году закончились все средства «на поддержку Украинs». При этом глава Госдепа, видимо, косвенно обращаясь к конгрессменам, ушедшим на рождественские каникулы, добавил, что «нельзя отказываться от таких инвестиций».

Блинкен:

Считаю, что инвестиции должны быть продолжены, потому что у нас есть чёткий план, как Украина укрепится не только в военном плане, но также демократически и экономически (план как в своё время для Афганистана? - прим. ВО). Мы должны оказать помощь Украине, чтобы она продержалась зимой, весной и летом.

Почему Блинкен остановился на лете 2024? Всё дело в американских президентских выборах. К тому моменту США окажутся настолько поглощены внутриполитической борьбой, что тема Украины отойдёт даже не на второй, а на десятый план, если вообще будет появляться при обсуждении.

Нынешняя администрация США хочет добиться выделения 60 с лишним миллиардов долларов (в первую очередь на собственный ВПК) до выборов, чтобы у следующего президента (кто бы им ни стал) было меньше шансов отказаться от финансирования киевского режима.

В то же время американский госсекретарь указал на то, что Украине «сейчас нужно выработать план действий на тот период, когда значительных инвестиций не будет».

Пока американские власти делают всё, чтобы бремя финансирования украинского режима переложить на «старушку» Европу. Однако в Европе далеко не все от этого «в восторге».

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Украина
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