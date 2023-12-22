Горят как костры: украинские пиратские копии БТР-80 продолжают уничтожать

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинские разработчики в первом десятилетии XXI века разработали бронетранспортеры БТР-3, БТР-4 и бронеавтомобиль "Дозор Б". Первый из них являлся, по сути, пиратской копией российского БТР-80, остальные делались с оглядкой на западные образцы.

Если "тройка" имела даже относительный коммерческий успех в некоторых армиях стран третьего мира, то два других так и не смогли довести до ума. Тем не менее, все они в разное время были приняты на вооружение ВСУ.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", на БТР-3 устанавливались двигатели от различных производителей, в том числе иностранных.

Боевой модуль имеет 30-мм пушку, 7,62-мм пулемет и 30-мм автоматический гранатомет. Предусмотрена также установка противотанковых управляемых ракет, которые в боевой обстановке почти не применялись.

Всего на Украине до начала специальной военной операции имелось около сотни БТР-3, сейчас уцелело не слишком много.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Тем более бойцы армии России продолжают их добивать. В социальных сетях появилось видео с полыхающим словно как гигантский костер БТР-3ДА. При этом внутри корпуса взрывается боекомплект. Как сообщается, для уничтожения бронетранспортера был применен FPV-дрон, точно поразивший это четырехосное средство доставки пехоты. Можно предположить, что уже скоро подобная участь постигнет и другие БТР ВСУ.