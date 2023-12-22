Медленное "да". В США сделали неожиданное признание по Украине (Time, США)

Time: США никогда не собирались поставлять мощное оружие для победы Украины

США никогда не собирались поставлять мощное оружие для победы Украины, пишет Time. Вашингтон заинтересован в стабильной России, поэтому он придерживается в отношениях с Киевом политики "медленного одобрения" — ВСУ получают достаточно оружия, чтобы продолжать военные действия, но недостаточное для победы, отмечается в статье.

Часто говорят, что второй лучший ответ на любой вопрос по сравнению с "да" — это быстрое "нет", а худший ответ — медленное "нет". Сейчас, когда военный конфликт на Украине завершает свой второй год, а победа на поле боя или урегулирование путем переговоров кажутся как никогда недостижимыми, мы видим, что в том, что касается просьб Украины о международной поддержке – особенно военной помощи – есть ответ, который, как оказалось хуже, чем медленное "нет". Это медленное "да".

В то время как президент Зеленский обращался к США и НАТО с петициями о дальнейшей поддержке, совершив в декабре громкие визиты в несколько столиц, и пока Конгресс борется внутри себя вокруг очередного пакета помощи Украине, Америка и Североатлантический альянс все же отправляют Киеву многие из чувствительных систем вооружения, которые украинские чиновники запрашивали с 2022 года. Несмотря на нехватку у Запада производственных мощностей, сюда входят основные боевые танки первого поколения M1A1 Abrams, высокоточная артиллерия дальнего действия HIMARS, и в будущем — истребители F-16. Поскольку первые системы вооружения прибыли на поле боя в последние несколько месяцев, хотя и в меньшем количестве, чем хотелось бы украинцам, ситуация радикально изменилась с тех пор, как они были впервые запрошены. Большие участки территории между Россией и Украиной не переходили из рук в руки уже более года. Войска Путина больше не ошеломлены действиями Украины, а окопались, выстроив обширные оборонительные укрепления и траншеи. Маневренная война закончилась. Возможности Украины уменьшаются.

В преддверии военного конфликта и в его первые дни аргументом против отправки военной помощи на Украину было то, что у ее слабой армии не было шансов против русских. Однако эти доводы против предоставления ей систем вооружения НАТО поменялись. США тогда отказывались предоставить Киеву большую часть оружия, которое они предоставляют сейчас, из опасения, что это может привести к эскалации боевых действий, из-за которых Россия может атаковать страну-члена НАТО или начать ядерную войну.

Путин умело разжигал страх эскалации среди союзников Украины, хотя многие аналитики считали, что они преувеличены. В те критические первые месяцы, когда российская армия была в сложном положении, администрация Байдена заявляла, что обеспокоена тем, что, если Путин увидит на Украине не тот тип танка, ракеты или самолета, он может ответить ядерным оружием. Эти опасения заставили администрацию Байдена и европейских союзников терять драгоценное время, и это время позволило России перегруппироваться.

В октябре 2022 года, после того как Украина начала контрнаступление на Харьков, президент Байден не стал рекламировать этот успех. Вместо этого он предупредил американцев о потенциальном "ядерном Армагеддоне" после того, как Путин намекнул, что утрата русскими этой территории может привести к серьезным последствиям для Украины и Запада. Когда дело шло о военной помощи Украине, Путин использовал свой рычаг ядерного сдерживания, чтобы регулировать поток обычных вооружений Киеву. И это дало ему ключевое преимущество, позволяющее задавать темп на некоторых этапах конфликта. Он выбирал, когда усилить или ослабить свои угрозы, а США отвечали увеличением или сокращением поставок. Это привело к своего рода "фальшивой войне", в которой США и НАТО приветствуют победы Украины и постепенно снабжают ее высококлассным оружием, но поставляют его медленно и в достаточно небольших количествах, чтобы позволить стране сражаться, но не позволить ей победить.

Это такая медленная стратегия Америки и НАТО, собственно и заключающая в себе ответ "да".

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Это привело к парадоксу в политике США. Мы считаем, что выживание Украины является ключом к стабильности Европы. Но мы также признаем, что если Путин посчитает, что он проигрывает, то он станет вести себя нестабильно. Мы опасаемся тех угроз, которые это создаст для стабильности Европы и даже всего мира. Когда дело касается национальных интересов США, полная победа в этой войне любой из сторон слишком опасна для нас. Поэтому вместо этого мы разработали политику, которая, похоже, не позволяет ни одной из сторон проиграть. Наше медленное "да" обескровливает и Украину, и Россию.

Поскольку Москва продолжает укреплять свои позиции на передовой, а Киев, наконец, получит более современные системы вооружения от НАТО и стремится к членству в ЕС, может показаться, что конфликт вступает в замороженную стадию, в которой ни одна из сторон не может выиграть. Такой результат не исключает переговоров о прекращении огня, подобных тем, которые имели место во время Корейской войны — конфликта, который технически все еще продолжается. Однако этот результат исключает ту "победу", о которой украинцы говорят после начала путинской спецоперации, по которой территории, занятые Россией в 2022 году и даже, возможно, в 2014 году, будут возвращены Украине.

Если бы администрация Байдена и ее союзники по НАТО решительно вооружили и поддерживали Украину в первые дни конфликта, вполне возможно, что российская спецоперация могла бы потерпеть неудачу. Но такой решительной поддержки Киева со стороны Запада, вероятно, никогда уже не будет. Наши национальные интересы недостаточно совпали с интересами Украины. Стратегия, столь простая и ясная, как знаменитый императив холодной войны президента Рейгана "Мы побеждаем, они проигрывают", не осуществима в сегодняшнем многополярном мире. США уже давно действуют так, как будто им нужна стабильная Россия так же, как им нужна свободная Украина.

В новом году боевые действия продолжатся. Украине будет поставлено новое оружие, но прогресс на поле боя по-прежнему будет измеряться небольшими шагами. Союзники Киева будут и дальше медленно предоставлять свое "да" в ответ на те исполненные крови запросы, которые украинцы посылают нам.

Автор статьи: Эллиот Аккерман (Elliot Ackerman)