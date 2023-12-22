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ТАСС

Президент Чехии заявил, что Украина не добилась заметных подвижек в наступлении

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Петр Павел посоветовал Киеву прекратить наступательные операции и сосредоточиться на укреплении оборонительных рубежей

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Украинские военные не смогли выполнить поставленные задачи во время летнего контрнаступления и понесли большие потери. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Оно было прекращено из-за наступления зимы и потому, что соотношение сил между Россией и Украиной фактически зашло в тупик. На линии фронта больше нет существенных подвижек, есть большие потери в людях и технике, но прогресс незначителен", - констатировал он.

По мнению чешского лидера, провал украинской стороны связан с тем, что она "не получила всю необходимую технику во время подготовки к контрнаступлению". Он также обвинил страны - спонсоры Киева в чрезмерной сдержанности в поставке вооружений и оборудования, а также в нежелании делиться последними образцами современной техники. Он заявил, что некоторые элементы поступали с опозданием и уже после начала наступления, из-за чего "соотношение сил не позволяло добиться быстрого успеха".

"Возможно, украинцам следовало бы сосредоточиться на укреплении оборонительных рубежей, а не продолжать наступательные операции. Это позволит им сохранить силы в ожидании возобновления этих операций весной", - заключил он.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 

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