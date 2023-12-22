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ТАСС

Порошенко в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник изображения: AP Photo/ Piotr Molecki

Экс-президент Украины также призвал ускорить возведение трех линий обороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной рады рассказал о сложной ситуации на фронте и призвал за два-три месяца завершить возведение трех линий обороны.

"Сказать о том, что там не хватает снарядов, - ничего не сказать. Это то, что говорят наши бойцы. Сказать, что не хватает противовоздушной обороны, ничего не сказать", - заявил Порошенко в парламенте. Запись выступления опубликована в его Telegram-канале.

По словам экс-президента, власти должны прямо сейчас ускорить "строительство глубокоэшелонированных фортификационных сооружений". "Хочу напомнить, что в 2014-2015 годах каждый губернатор был ответственен за свой участок фронта и в полном объеме было профинансировано из государственного бюджета строительство <...>. Была первая, вторая и третья линии. Сейчас это должен быть вопрос государственного значения. Через 2-3 месяца должны завершить этот процесс", - подчеркнул он, призвав также "усеять там всю территорию минами".

Кроме того, Порошенко заявил, что десятки тысяч дронов лежат на складах, а не отправляются военным. Он призвал официально проверить эту информацию и наказать виновных. По его словам, также необходимо сделать все возможное, чтобы ускорить получение помощи от Запада, и наладить военное производство в стране.

Накануне депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. По ее словам, США и Европа не могут изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал строить оборонительные сооружения не только по линии фронта, но и на западе страны. После этого группировка войск "Север" опубликовала кадры установки противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". В среду Генштаб ВС Украины также выложил фотографии возведения укреплений.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 

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