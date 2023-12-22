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Названо условие ускорения предстартовой подготовки перспективных ракет

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: "Роскосмос"

Новые технологии позволят ускорить предстартовую подготовку перспективных ракет космического назначения. Условие для сокращения цикла подготовки назвал заместитель гендиректора «Роскосмоса» по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин в интервью ТАСС.

«Дальнейшее сокращение цикла подготовки возможно на перспективных изделиях путем внедрения инновационных решений на основе совершенствования конструкции и технологии подготовки ракет-носителей, повышения уровня автоматизации работ с учетом развития информационных технологий», — сказал он.

Лопатин добавил, что сейчас процесс подготовки ракет-носителей к пуску достаточно оптимизирован и в нем нет операций, от которых можно было бы отказаться.

Ранее в декабре «Роскосмос» сообщил, что изготовление опытного бака горючего первой ступени средне-тяжелой ракеты «Союз-5», а также монтаж пневмогидросистемы и бортовой кабельной сети завершается.

В том же месяце стало известно, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты «Союз-5».

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