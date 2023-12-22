Украинские источники: Замена артиллерийских снарядов беспилотниками может стать новой стратегией ВСУ

На Авдеевском участке фронта украинские формирования вынуждены больше использовать беспилотные летательные аппараты, поскольку очень остро ощущается нехватка артиллерийских снарядов. Об этом сообщают украинские военные источники.

Как утверждают украинские СМИ, во всем мире производство боеприпасов достигло максимальных значений и «уперлось в потолки». Запуск производства большого количества снарядов на Украине тоже очень сложно осуществить. Гораздо проще производить дроны, отмечает украинское издание, поскольку их можно собирать в любом подвальном помещении.

Один FPV-дрон обходится в своем производстве намного дешевле одного артиллерийского снаряда. При этом дроны обладают большей точностью при нанесении ударов по позициям или передвигающейся технике. Поэтому украинские источники прогнозируют, что замена артиллерийских снарядов беспилотниками может стать одним из вариантов стратегии действий украинской армии на ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство в 2024 году 1 миллиона дронов. Затем появились уточнения от министерства стратегической промышленности о том, что Зеленский подразумевал FPV-дроны. В декабре 2023 года производство таких беспилотников оценивалось украинскими властями в 50 тысяч единиц в месяц, то есть при текущем уровне производства в год можно производить до 600 тысяч ударных дронов.

Но эксперты отмечают невозможность полной замены дронами артиллерийских снарядов – беспилотники не могут разрушать укрепления, создавать плотность огня для проведения штурмовых действий. Экс-президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, будто бы на фронте подразделения ВСУ жалуются на нехватку беспилотников, тогда как на складах в тылу дронов очень много. Украинские военные жалуются и на то, что ВС РФ значительно превосходят ВСУ по количеству беспилотников на вооружении воюющих частей.