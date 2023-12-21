Британская разведка считает маловероятным крупный прорыв российских войск, исходя из ситуации на фронте

Британская разведка считает маловероятным крупный прорыв российских войск, по мнению представителей Лондона, на сегодняшний день российская армия не имеет возможностей для осуществления наступательных действий. Об этом говорится в очередном коммюнике Министерства обороны Соединенного королевства.

Несмотря на некоторые успехи российских войск на отдельных участках, общая обстановка на фронте характеризуется словом "застой", стороны ведут встречные бои, при этом атакующие силы редко когда превышают численность взвод. На этом фоне британцы сомневаются, что российская армия сумеет осуществить крупный прорыв на каком-нибудь направлении. У нее банально не хватит на это сил, да и ВСУ имеет вполне боеспособные резервы.

Крупный прорыв армии РФ маловероятен, Россия продолжает локальные наступления на нескольких направлениях, но отдельные атаки редко превышают численность взвода

- говорится в сообщении.

Между тем, в Генштабе ВСУ признают, что ситуация на южном и восточном фронтах сложная, российская армия перехватила инициативу, продолжая раскачивать оборону ВСУ. Об активности российских войск говорят оба командующих группировками "Таврия" и "Хортица" - Тарнавский и Сырский.

В российском Минобороны пока ни о каком наступлении не говорят, предпочитая упоминать активную оборону. По словам военкоров, работающих на передовой, наши к наступлению готовы и ожидают только команды. В то же время понятно, что зимой и весной наступление маловероятно.