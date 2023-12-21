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ТАСС

Корабль Севфлота поразил торпедой подлодку "противника" на учениях в Баренцевом море

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Как уточнили в пресс-службе флота, большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" получил высокую оценку по итогам учений

МУРМАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" провел торпедные стрельбы на учениях в Баренцевом море. Экипаж корабля поразил подводную лодку условного противника, выполнив стрельбу практическим боезапасом, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" выполнил торпедные стрельбы в акватории Баренцева моря в ходе плановых мероприятий боевой подготовки. В полигонах боевой подготовки была проведена противолодочная дуэль с одной из атомных подводных лодок Северного флота", - говорится в сообщении.

После обнаружения, сопровождения и классификации "цели" экипаж "Кулакова" выполнил стрельбы из торпедных аппаратов и реактивных бомбовых установок РБУ-6000 практическим боезапасом - торпедами без боевой части, а также глубинными бомбами. "По итогам проведенной тренировки экипажу БПК "Вице-адмирал Кулаков" была выставлена высокая оценка за успешное выполнение комплекса противолодочных задач", - отметили в пресс-службе флота.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" - большой противолодочный корабль проекта 1155. Имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантический океан, Средиземное море, а также на всей акватории Северного морского пути в Арктике. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
РБУ-6000
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
СФ
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