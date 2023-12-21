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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе

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Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе.
Источник изображения: belvpo.com

«Гражданская коалиция», которая с другими оппозиционными партиями сформировала правительство Польши, в ходе предвыборной парламентской кампании продвигала программу «100 конкретных дел за 100 дней», содержащую наиболее важные вопросы, которые будет решать после победы на парламентских выборах. В их число входило получение денег из фондов ЕС и возвращение в группу стран, принимающих решения в институтах Евросоюза.

Если говорить в целом о внешнеполитическом курсе нового правительства, то как заявил премьер-министр страны Дональд Туск в программной речи в Сейме, Польша попытается восстановить свой авторитет в Европейском союзе, а также останется верным и надежным союзником США. Также он добавил, что страна останется "ключевым элементом НАТО".

Реализацией этих намерений можно считать планы новоназначенного министра иностранных дел Польши Р.Сикорского с первыми заграничными визитами посетить Вашингтон, ну и возможно Берлин.

Подчеркнем, что в первый день работы в должности Р.Сикорский провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсберсгисом, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, главой МИД Чехии Яном Липавским.

Переговоры с Бербок в основном касались сотрудничества в Веймарском треугольнике (Франции, Германии и Польши).

Надо сказать, что в Берлине заявили, что ждут главу польского внешнеполитического ведомства и заинтересованы в тесном и конструктивном сотрудничестве на многих уровнях. Очевидно, что в Германии рассчитывают на крепкий союз не только между Парижем и Берлином, но прежде всего между Берлином и Варшавой.

Напомним, что времена правления в Польше партии «Право и справедливость» отмечены не то, что охлаждением отношений на линии Варшава-Берлин, а даже враждебностью. Такие вопросы, как энергетическая политика, миграция и репарации, польские власти сделали яблоком раздора.

Действительно, если среди первых заграничной поездок Сикорского будет визит в Германию, то можно считать, что Варшавой сделан шаг в сторону нормализации отношений не только с Берлином, но в целом взят курс на укрепление отношений с европейскими соседями и позиции Варшавы в ЕС.

Однако смена правительства Польши не означает коренного изменение внешней политики, и, что все сложные проблемы внешнеполитических отношений с соседями и Евросоюзом внезапно исчезнут, например, спорные вопросы польского топливно-энергетического сектора или репараций. Новое польское правительство, как и предыдущее, прежде всего, будет считать приоритетом национальные интересы над общеевропейскими, а это всегда мешало Варшаве занять устойчивую позицию европейского лидера.

Николай Астровский

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Страны
Германия
Литва
Польша
США
Франция
Чехия
Проекты
Евросоюз
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