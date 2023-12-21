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Техкульт

В Санкт-Петербурге запустят производство противопожарных дронов

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В Санкт-Петербурге будут делать противопожарные дроны

В следующем году в Санкт-Петербурге собираются запустить первое в стране производство БПЛА, предназначенных для борьбы с пожарами. Вернее, конструкторское бюро будет размещено в технопарке, расположенном в Центральном районе города, а испытательные и производственные мощности располагаются в Ленинградской области.

По словам топ-менеджера «Инфинтеха» Никиты Донцова, компания сосредоточится на производстве дронов гражданского назначения, включая беспилотники, оснащенные средствами пожаротушения. Такие аппараты наверняка будут пользоваться большим спросом — в том же Петербурге строится все больше высотных зданий, а тушение пожаров выше 12 этажа является довольно проблематичной процедурой. При этом указанные БПЛА будут иметь на борту четыре фугасные бомбы, с помощью которых будут разбиваться окна, после чего к очагу огня будет сбрасываться и активироваться порошковый огнетушитель. Помимо этого специалисты «Инфинтеха» подготовили еще одну модель противопожарного дрона, который укомплектуют бомбой с водной основой. Также Донцов уточнил, что пробный запуск линии состоится уже в январе 2024 года. Первоначально, в первый год функционирования площадки, «Инфинтех» планирует собрать от 1000 до 3000 беспилотников, но в дальнейшем производство будет расширено.

Макс Антонов

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Проекты
БПЛА
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