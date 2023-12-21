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Техкульт

Ночной вариант дрона «Гастелло» испытали в войсках

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Ночная версия дрона «Гастелло» на испытаниях

Стало известно о том, что в одном из районов проведения СВО была успешно испытана ночная модификация российского дрона-камикадзе «Гастелло».

В разработке данной вариации «Гастелло», которая получила ночную камеру с высокочувствительной матрицей, были учтены пожелания военных операторов дронов, работающих в зоне СВО. Теперь бойцы смогут более эффективно использовать коптеры по выявленным целям даже в ночное время. Ночной вариант «Гастелло» без применения ретранслятора способен стабильно работать на расстоянии вплоть до 7 километров, а боевая нагрузка дрона достигает 3 килограммов.

Дрон-камикадзе «Гастелло» на этапе сборки

В стандартном варианте «Гастелло» выпускается с конца лета этого года. При его разработке широко использовался опыт участников СВО, полученный при использовании различных беспилотных аппаратов класса FPV — то есть управляемых с помощью очков или шлема и монитора. Коптер был назван в честь Николая Гастелло — летчика времен ВОВ, направившего свой подбитый и горящий ДБ-3Ф на колонну вражеской техники и за что позднее получившего почетное звание Героя Советского Союза.

Макс Антонов

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