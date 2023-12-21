Великобритания, Италия и Япония объединили усилия для создания истребителя 6-го поколения

Истребитель 6 поколения

Сегодня всего лишь три страны способны самостоятельно создавать истребители нового поколения — США, Россия и Китай. Остальным для этого приходится объединять усилия, как это сделали Великобритания, Италия и Япония, подписавшие в Токио соответствующее соглашение о совместной разработке истребителя 6-го поколения Tempest.

Впервые эта идея была озвучена в Великобритании в 2015 году в ответ на замораживание Францией и Германией британо-франко-германского проекта Future Combat Air System (FCAS) по созданию истребителя 6-го поколения. Дальнейшее усиление России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе подтолкнули Японию и Великобританию к объединению усилий в области безопасности в декабре 2022 года, после чего к ним присоединилась Италия. Вновь образованное партнерство получило название Global Combat Air Programme (GCAP) со штаб-квартирой в Великобритании. Обязанности в GCAP было решено распределить следующим образом: британские BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo UK разрабатывают соответственно авиационный каркас, двигатель, систему электроснабжения, авионику и радар. Японские компании Mitsubishi Heavy Industries и IHI предоставят технологии для двигателей, а Mitsubishi Electric — передовую электронику. В свою очередь итальянские Leonardo SpA и Avio Aero займутся разработкой отдельных узлов двигателей, а MBDA IT — бортовой ракетной системы. Самолет будет обладать высоким уровнем автономности, выполняя множество функций, включая управление роями дронов и барражирующими ударными средствами. Бортовой компьютер, дополненный ИИ, сможет обрабатывать информации в 10000 раз больше, чем существующие системы, что примерно соизмеримо со всем интернет-трафиком Эдинбурга.

Александр Агеев