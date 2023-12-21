General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты

Гиперзвуковая ракета

Подразделение General Electric — GE Aerospace (один из ведущих производителей авиационных реактивных двигателей) сообщила об испытании первого в мире гиперзвукового двухрежимного прямоточного реактивного двигателя (DMRJ) с использованием вращающегося детонационного сгорания (RDC) в сверхзвуковом потоке, что, по мнению разработчиков, должно увеличить дальность полета будущей гиперзвуковой ракеты.

США так до сих пор не «преодолели» гиперзвуковой барьер (более 5 Махов), а если точнее, не решили до конца целый комплекс технических проблем, связанных с поиском новых материалов, способных выдерживать сверхвысокие температуры, с разработкой систем управления и качественно новых двигателей. Пока гиперзвуковой скорости достигают только американские МБР на финальном этапе полета — пикировании. И все же главная проблема — двигатель. Ее решением мог бы стать прямоточный реактивный двигатель (ПРД), но он, к сожалению, малоэффективен при малых значениях Маха. Для его «разгона» до гиперзвуковых показателей требуется ракета-носитель. В GE Aerospace решили обойтись без нее с помощью двигателя DMRJ, приводимого в действие за счет вращающегося детонационного горения, когда смесь топлива и воздуха подается в пространство между цилиндрами, расположенными один внутри другого. Там топливо воспламеняется, формируя круговые сверхзвуковые импульсы, которые генерируют реактивную сверхзвуковую струю, выбрасываемую через сопло, что создает необходимую, уже «гиперзвуковую» тягу. Одно из главных достоинств DMRJ — простота схемы и отсутствие движущих частей, что очень важно при полете на гиперзвуке. Работа прототипа двигателя была представлена на испытательном стенде завода GE Aerospace в Нискаюне, штат Нью-Йорк.

Александр Агеев