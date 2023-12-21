Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года.

Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника?

Проведение специальной операции выявило проблемы – России нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

"Наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне. Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО", – заявил глава государства.

"Конечно, наши известные системы – "Панцири", "Буки", С-300, С-400 – работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера и так далее, какие-то маленькие дрончики, которые летают, – нет, оказалось, что и это наносит ущерб, и это нельзя ни в коем случае пропускать", – подчеркнул Путин.

"Да, я уже сказал, реакция есть, она понятна, известна, и ребята на поле боя это отмечают. Наверное, здесь есть бойцы, которые сегодня награды будут получать, – тоже, наверное, это видят и готовы это сказать. Но тем не менее с этим нужно работать", – добавил Путин.

"На итоговой за год коллегии Минобороны президент обозначил революцию, произошедшую за последнее время на поле боя. Крохотные летательные аппараты ценой в несколько тысяч долларов способны уничтожить ползущий по земле танк, стоящий миллионы. Нет, не просто способны – уничтожают прямо сейчас, в ходе спецоперации. Так "Ланцеты" работают против "Леопардов" и "Челленджеров", – пишут авторы отраслевого Telegram-канала "Взгляд человека в лампасах".

"В итоге поле боя (линия боевого соприкосновения) изменилось, и не только с точки зрения появления полной прозрачности. Эта полная прозрачность имеет прямые следствия: ударные средства, которые раньше находились в прямой близости от передовой, – танки, БМП, даже иногда артиллерия, – теперь приходится располагать как минимум в 5–10 км от линии фронта. То есть за пределами досягаемости "маленьких дрончиков", – указывается в тексте.

"Пройдет некоторое время – очень короткое, скорее всего – и БПЛА ближнего радиуса действия, запускаемые прямо из окопов, смогут обеспечивать целеуказание и на более дальней дистанции. Это заставит танки отойти еще более глубоко в тыл. И сделает их бесполезными даже для использования в качестве эрзац-артиллерии, для стрельбы с закрытых позиций. Те же "Ланцеты" уже работают на десятки километров за линией фронта в тылу противника", – отмечают авторы.

"Ключевым же вопросом становится не только использование собственных малых БПЛА (коптеров главным образом), но и борьба с БПЛА противника. Антикоптерная ПВО. Скорее всего, в виде не только систем РЭБ, но и стрелковых систем (скорострельные пушки небольшого калибра). Создание таких систем находится только в самом зародыше, но нет сомнений, что 2024 год станет периодом их стремительного развития", – полагают аналитики.

Напомним, ранее "Росэлектроника" представила на форуме "Армия-2023" мобильную РЛС весом чуть более 20 кг, которая может "видеть" малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Эта РЛС может использоваться в плотной городской застройке, для охраны акваторий, группами патрулирования и может увидеть мини-дрон в полукилометре от себя.

Кроме того, НПП "Исток" им. Шокина создало на базе бронеавтомобиля СБА-70К4 РЛС "Рать", способную обнаруживать на расстоянии 4 км беспилотники размером с птицу. На РЛС есть системы обнаружения и подавления БПЛА, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости, сообщает "Ростех".

"В целом у нас действует антидроновая ПВО. Правда, работает она довольно стихийно и в основном на линии боевого соприкосновения. Есть люди, которые умеют пользоваться антидроновыми оружиями, а также и те, кто работают по БПЛА из стрелкового оружия. Если требуется, более крупные дроны уничтожаются с помощью ПЗРК. Но эти подразделения существуют в наших войсках внештатно", – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Вопрос стоит в том, чтобы завести все это под нормативную базу, чтобы эти подразделения были встроены непосредственно в войсковую ПВО, которая оснащена соответствующими средствами борьбы и разведки для того, чтобы своевременно обнаруживать коптеры и дроны, эффективно с ними бороться", – отметил собеседник.

"Вся полученная от операторов информация должна приходить и обрабатываться в специально созданном центре. У этих подразделений должна быть единая система управления. Думаю, Путин как раз и имел в виду создание таких подразделений со своим управленческим звеном и внесение соответствующих изменений в нормативную базу", – указал эксперт.

"Для противодействия дронам нужно также оружие на новых физических принципах – электромагнитные и лазерные пушки, которые могут не только перехватить систему управления БПЛА, но и заставить его зависнуть или вернуться к месту пуска. Также нам нужны пушки, которые будут выжигать электромагнитные платы дронов, превращая их в бесполезную вещь. Какие-то экземпляры были показаны на выставках, но тут, конечно, речь должна идти о массовом производстве", – добавил аналитик.

"Надежная антидроновая ПВО – это всегда комплекс мер.

Он должен включать малые глушилки FPV-дронов на каждом опорном пункте, расчеты с "дронобойками" на ключевых точках и тяжелые скорострельные зенитные установки, например, ЗУ-23. В принципе, все это у нас уже есть, но в сфере БПЛА все меняется стремительно, поэтому призыв Путина понятен – нам необходима постоянная работа инженеров и техников в сотрудничестве с военными над совершенствованием всех компонентов", – рассказал Федор Громов, военный эксперт, военкор.

"Также у нас есть два вида глушилок: купольные, которые дают сплошную зону помех в радиусе 200–300 метров, и направленные. Например, ружье, создающее импульс в конкретную точку. Но купольные глушилки не поставишь в сплошную линию. К тому же кроме радиоэлектронной борьбы есть еще и радиоэлектронная разведка. Источник излучения виден на радарах и является мишенью", – детализировал собеседник.

"Также можно создать и мобильные точки борьбы с БПЛА, своего рода мини-ПВО.

Есть такая вещь – спектральный анализатор. Это прибор размером со смартфон, который на экране показывает волнение радиочастот. С помощью более-менее продвинутого анализатора можно идентифицировать, где летит беспилотник, на какой высоте, на какой частоте, и соответственно сделать выстрел из антидронового ружья. Для этого не нужны большие антенны. Но, конечно, чем больше и технологически совершеннее у тебя антенна, тем лучше она обнаруживает дроны", – пояснил он.

"Проблема в том, что в основе этой работы лежит советская инженерная школа, которая учит творческому подходу и использованию широкого круга компонентов для апгрейда устройств. Но и у специалистов противника – та же советская инженерная школа. Учитывая, что на AliExpress можно купить любые комплектующие, то фантазию инженеров с обеих сторон ничто не ограничивает. Таким образом, высокотехнологическая сфера использования БПЛА в ходе СВО превращается в соревнование инженерных интеллектов", – отметил спикер.

"Сейчас у нас есть беспилотник "Ланцет", на который у противника пока нет ответа. Поэтому мы можем получить ощутимое преимущество над противником в области ПВО, если создадим аналог "Ланцета", только в сфере борьбы с БПЛА. Думаю, именно про эти прорывные решения и говорил Путин на коллегии Минобороны", – резюмировал Громов.

Рафаэль Фахрутдинов