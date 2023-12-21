Арсенал-2023: какое оружие получила армия России в уходящем году

Поставки вооружений в российские войска увеличились втрое по сравнению с предыдущим годом, закупки особо востребованной в рамках специальной военной операции техники выросли в 7 раз, а выпуск артиллерийских боеприпасов возрос более чем в 17 раз. Такие заявления сделал президент России Владимир Путин накануне в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ. Какую технику получили Вооруженные силы РФ и как увеличилась мощность отечественного оборонно-промышленного комплекса — в материале ТАСС
Ядерная триада
Во время выступления глава государства отметил, что роль российского ядерного щита существенно возросла. Ядерная триада (стратегическое ракетное оружие, размещенное на сухопутных комплексах, авиационных носителях и подводных лодках), по словам президента России, обеспечивает стратегический баланс во всем мире.
Владимир Путин
президент России
Верховный главнокомандующий сообщил, что в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) до конца года на боевое дежурство встанут 15 пусковых установок комплексов "Авангард" и "Ярс". Также, по его словам, авиационная составляющая пополнилась четырьмя стратегическими ракетоносцами Ту-160М.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства сообщил, что в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ принят атомный подводный крейсер "Император Александр III" проекта "Борей-А", оснащенный 16 баллистическими ракетами "Булава".
Весной главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда", что российские корабелы строят стратегические атомные подводные ракетоносцы с темпами времен Советского Союза и ежегодно Военно-морской флот России получает по одному кораблю такого класса.
Сухопутные войска
Владимир Путин сообщил, что в текущем году предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нарастили объемы поставок бронетанковой техники втрое, автомобильной — в 4,5 раза. Количество основных закупаемых образцов вооружений выросло в 2,7 раза, а наиболее востребованных — в 7 раз.
|Танки Т-72Б3М.
|Источник: Пресс-служба Центрального военного округа/ ТАСС
По словам Шойгу, предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вчетверо нарастили свои мощности, перейдя при этом на круглосуточный режим выпуска продукции. Глава российского военного ведомства сообщил, что в 2023 году Сухопутные войска получили свыше 1,5 тыс. новых и модернизированных танков, а также более 2,5 тыс. боевых бронированных машин различного типа. Так, продолжаются поставки основных боевых танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М. Бронемашины передаются военному ведомству с дополнительной защитой. Опыт спецоперации учтен при модернизации самоходной противотанковой пушки 2С25М, закончившей госиспытания в первой половине 2022 года. Комплекты дополнительной защиты к ней, а также бронетранспортеру БТ-3Ф были показаны на форуме "Армия-2023".
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" продолжил поставки в войска модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Курганмашзавод, входящий в "Высокоточные комплексы", наладил капремонт БМП-2 с установкой на него модуля "Бережок", значительно увеличивающего боевые возможности машины. В частности, входящий в его состав противотанковый ракетный комплекс "Корнет" способен поражать тяжелобронированные машины на дистанции до 8 км.
Летом текущего года https://tass.ru/armiya-i-opk/18095507начались поставки специального защитного материала "Накидка" производства АО "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников"). Ткань снижает заметность бронемашин в широком диапазоне длин волны — в частности, радиолокационном и тепловом.
"Сегодня "Накидка" становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий", — сообщили в пресс-службе концерна.
Весной источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в зоне СВО применялась новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка", добавив, что Вооруженные силы РФ проводят проверку в боевых условиях многих новинок российских оружейников. ТОС-2 отличается от своих знаменитых гусеничных предшественников серии ТОС-1 высокомобильным колесным шасси, автоматизацией боевой работы и значительно возросшей — до 18 км — дальностью стрельбы.
Продолжают модернизироваться артиллерийские системы. В октябре Минобороны РФ получило первую партию новейших 152-миллиметровых самоходных артустановок (САУ) "Мальва".
|152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
|Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
"Пушка, которая там установлена, позволяет производить до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов ушло, и САУ поменяла свое местоположение. <...> Колесное шасси позволяет менять позицию быстро, в отличие от гусеничных, и таким образом можно вести беспокоящий огонь по позициям противника, оставаясь неуязвимым", — сообщил ТАСС редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Помимо этого, в октябре успешно завершила госиспытания перспективная САУ "Коалиция-СВ". Источник ТАСС, близкий к военному ведомству, сообщил, что новейшая самоходка уже применяется в зоне СВО для контрбатарейной борьбы. Помимо этого, начато ее серийное производство.
Владимир Путин
президент России
Наращивается производство высокоточных боеприпасов. Так, ожидается, что выпуск управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2", которые широко применяются в спецоперации, в следующем году вырастет в 25 раз.
Воздушно-космические силы
Воздушно-космические силы (ВКС) России в текущем году получили несколько партий боевых самолетов и вертолетов последнего поколения.
Сергей Шойгу
министр обороны России
К примеру, в июне, июле, октябре и ноябре стало известно, что в ВКС отправлены партии многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С с управляемым вектором тяги. Также военные летчики получили новейшие многофункциональные истребители Су-30СМ2. Они применяются в специальной военной операции для перехвата самолетов противника, прикрытия действий армейской авиации, ударов по радиолокационным стациям и другим наземным целям.
В течение года ВКС России получали партии фронтовых бомбардировщиков Су-34, последняя из которых была передана в ноябре. Универсальная машина еще в мае начала применять авиабомбы с установленными на них комплектами УМПК, превращающими недорогие свободнопадающие боеприпасы в высокоточное оружие, способное поражать цели с заданными координатами на дальности десятков километров.
Учитывая высокую востребованность самолета в войсках, Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова дал поручение руководству предприятия нарастить темпы производства уникальной боевой машины.
Еще в начале года источник ТАСС в ОПК сообщил, что Арсеньевский авиационный завод передал Минобороны РФ партию из 10 модернизированных ударно-разведывательных вертолетов Ка-52М. Вертолеты армейской авиации успешно поражают в зоне спецоперации вражескую бронетехнику, включая западные "подарки" Киеву, управляемыми ракетами.
Беспилотные летательные аппараты
Специальная военная операция подтвердила возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в боевых действиях. По заявлению министра обороны, сделанному на заседании коллегии Минобороны РФ в ноябре, объем поставок БЛА в этом году вырос в 16 раз по сравнению с началом предыдущего года. Во вчерашнем выступлении Шойгу отметил роль волонтерских организаций в производстве беспилотников.
Сергей Шойгу
министр обороны России
|Более ранний «Ланцет».
|Источник: ZALA
Благодаря эффективности в ходе СВО российский ударный беспилотник "Ланцет" производства компании ZALA Aero (входит в концерн "Калашников") стал широко известен во всем мире. Дрон-камикадзе уничтожает бронетехнику Вооруженных сил Украины, включая танки западного образца, радиолокационные станции, ствольные и реактивные артиллерийские системы и даже движущиеся катера. При этом возможности "Ланцета" постоянно увеличиваются в ходе модернизации. К примеру, издание Business Insider поделилось мнением, что обновленные БЛА получили новую боевую часть, которой не страшны защитные сетки.
издание Business Insider
"Россия уверенно выигрывает войну беспилотников, причем не у фантомного украинского режима, а у коллективного Запада — именно там создаются все технологии и стратегии противостояния и войны против России", — отметил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Военно-морской флот
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов в беседе с журналистами отметил, что 2023 год стал для флота насыщенным.
Николай Евменов
главнокомандующий ВМФ РФ
Ранее Евменов заявил, что корабли, а также береговые ракетные комплексы, которые поступают в ВМФ, оснащены новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", современными крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс", "Уран".
Виктор Бодров