Арсенал-2023: какое оружие получила армия России в уходящем году

Поставки вооружений в российские войска увеличились втрое по сравнению с предыдущим годом, закупки особо востребованной в рамках специальной военной операции техники выросли в 7 раз, а выпуск артиллерийских боеприпасов возрос более чем в 17 раз. Такие заявления сделал президент России Владимир Путин накануне в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ. Какую технику получили Вооруженные силы РФ и как увеличилась мощность отечественного оборонно-промышленного комплекса — в материале ТАСС

Ядерная триада

Во время выступления глава государства отметил, что роль российского ядерного щита существенно возросла. Ядерная триада (стратегическое ракетное оружие, размещенное на сухопутных комплексах, авиационных носителях и подводных лодках), по словам президента России, обеспечивает стратегический баланс во всем мире.

В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты — практически до 100% Владимир Путин президент России

Верховный главнокомандующий сообщил, что в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) до конца года на боевое дежурство встанут 15 пусковых установок комплексов "Авангард" и "Ярс". Также, по его словам, авиационная составляющая пополнилась четырьмя стратегическими ракетоносцами Ту-160М.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства сообщил, что в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ принят атомный подводный крейсер "Император Александр III" проекта "Борей-А", оснащенный 16 баллистическими ракетами "Булава".

Весной главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда", что российские корабелы строят стратегические атомные подводные ракетоносцы с темпами времен Советского Союза и ежегодно Военно-морской флот России получает по одному кораблю такого класса.

Сухопутные войска

Владимир Путин сообщил, что в текущем году предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нарастили объемы поставок бронетанковой техники втрое, автомобильной — в 4,5 раза. Количество основных закупаемых образцов вооружений выросло в 2,7 раза, а наиболее востребованных — в 7 раз.

Танки Т-72Б3М. Источник: Пресс-служба Центрального военного округа/ ТАСС

По словам Шойгу, предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вчетверо нарастили свои мощности, перейдя при этом на круглосуточный режим выпуска продукции. Глава российского военного ведомства сообщил, что в 2023 году Сухопутные войска получили свыше 1,5 тыс. новых и модернизированных танков, а также более 2,5 тыс. боевых бронированных машин различного типа. Так, продолжаются поставки основных боевых танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М. Бронемашины передаются военному ведомству с дополнительной защитой. Опыт спецоперации учтен при модернизации самоходной противотанковой пушки 2С25М, закончившей госиспытания в первой половине 2022 года. Комплекты дополнительной защиты к ней, а также бронетранспортеру БТ-3Ф были показаны на форуме "Армия-2023".

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" продолжил поставки в войска модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Курганмашзавод, входящий в "Высокоточные комплексы", наладил капремонт БМП-2 с установкой на него модуля "Бережок", значительно увеличивающего боевые возможности машины. В частности, входящий в его состав противотанковый ракетный комплекс "Корнет" способен поражать тяжелобронированные машины на дистанции до 8 км.

Летом текущего года https://tass.ru/armiya-i-opk/18095507начались поставки специального защитного материала "Накидка" производства АО "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников"). Ткань снижает заметность бронемашин в широком диапазоне длин волны — в частности, радиолокационном и тепловом.

"Сегодня "Накидка" становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий", — сообщили в пресс-службе концерна.

Весной источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в зоне СВО применялась новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка", добавив, что Вооруженные силы РФ проводят проверку в боевых условиях многих новинок российских оружейников. ТОС-2 отличается от своих знаменитых гусеничных предшественников серии ТОС-1 высокомобильным колесным шасси, автоматизацией боевой работы и значительно возросшей — до 18 км — дальностью стрельбы.

Продолжают модернизироваться артиллерийские системы. В октябре Минобороны РФ получило первую партию новейших 152-миллиметровых самоходных артустановок (САУ) "Мальва".

152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

"Пушка, которая там установлена, позволяет производить до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов ушло, и САУ поменяла свое местоположение. <...> Колесное шасси позволяет менять позицию быстро, в отличие от гусеничных, и таким образом можно вести беспокоящий огонь по позициям противника, оставаясь неуязвимым", — сообщил ТАСС редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Помимо этого, в октябре успешно завершила госиспытания перспективная САУ "Коалиция-СВ". Источник ТАСС, близкий к военному ведомству, сообщил, что новейшая самоходка уже применяется в зоне СВО для контрбатарейной борьбы. Помимо этого, начато ее серийное производство.

Наши оборонщики быстрее — а в этом смысл сегодняшних конфликтов, — быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя Владимир Путин президент России

Наращивается производство высокоточных боеприпасов. Так, ожидается, что выпуск управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2", которые широко применяются в спецоперации, в следующем году вырастет в 25 раз.

Воздушно-космические силы

Воздушно-космические силы (ВКС) России в текущем году получили несколько партий боевых самолетов и вертолетов последнего поколения.

Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций Сергей Шойгу министр обороны России

Один из пятой партии новых переданных ВКС России в ноябре 2023 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы. Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

К примеру, в июне, июле, октябре и ноябре стало известно, что в ВКС отправлены партии многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С с управляемым вектором тяги. Также военные летчики получили новейшие многофункциональные истребители Су-30СМ2. Они применяются в специальной военной операции для перехвата самолетов противника, прикрытия действий армейской авиации, ударов по радиолокационным стациям и другим наземным целям.

В течение года ВКС России получали партии фронтовых бомбардировщиков Су-34, последняя из которых была передана в ноябре. Универсальная машина еще в мае начала применять авиабомбы с установленными на них комплектами УМПК, превращающими недорогие свободнопадающие боеприпасы в высокоточное оружие, способное поражать цели с заданными координатами на дальности десятков километров.

Учитывая высокую востребованность самолета в войсках, Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова дал поручение руководству предприятия нарастить темпы производства уникальной боевой машины.

Еще в начале года источник ТАСС в ОПК сообщил, что Арсеньевский авиационный завод передал Минобороны РФ партию из 10 модернизированных ударно-разведывательных вертолетов Ка-52М. Вертолеты армейской авиации успешно поражают в зоне спецоперации вражескую бронетехнику, включая западные "подарки" Киеву, управляемыми ракетами.

Беспилотные летательные аппараты

Специальная военная операция подтвердила возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в боевых действиях. По заявлению министра обороны, сделанному на заседании коллегии Минобороны РФ в ноябре, объем поставок БЛА в этом году вырос в 16 раз по сравнению с началом предыдущего года. Во вчерашнем выступлении Шойгу отметил роль волонтерских организаций в производстве беспилотников.

Отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки Сергей Шойгу министр обороны России

Более ранний «Ланцет». Источник: ZALA

Благодаря эффективности в ходе СВО российский ударный беспилотник "Ланцет" производства компании ZALA Aero (входит в концерн "Калашников") стал широко известен во всем мире. Дрон-камикадзе уничтожает бронетехнику Вооруженных сил Украины, включая танки западного образца, радиолокационные станции, ствольные и реактивные артиллерийские системы и даже движущиеся катера. При этом возможности "Ланцета" постоянно увеличиваются в ходе модернизации. К примеру, издание Business Insider поделилось мнением, что обновленные БЛА получили новую боевую часть, которой не страшны защитные сетки.

Российские беспилотники "Ланцет" стали бичом на поле боя на Украине и постоянно совершенствуются в своем радиусе действия и возможностях издание Business Insider

"Россия уверенно выигрывает войну беспилотников, причем не у фантомного украинского режима, а у коллективного Запада — именно там создаются все технологии и стратегии противостояния и войны против России", — отметил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Военно-морской флот

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов в беседе с журналистами отметил, что 2023 год стал для флота насыщенным.

В этом году помимо атомных подводных лодок в состав ВМФ вошли дизельные подводные лодки, надводные корабли класса "корвет", малые ракетные корабли, и сейчас готовимся к приему корабля дальней морской зоны, еще одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты. Помимо боевых кораблей в состав ВМФ в этом году вошли суда обеспечения Николай Евменов главнокомандующий ВМФ РФ

Ранее Евменов заявил, что корабли, а также береговые ракетные комплексы, которые поступают в ВМФ, оснащены новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", современными крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс", "Уран".

Виктор Бодров