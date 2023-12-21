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ТАСС

Военный комитет НАТО проведет 17-18 января заседание в Брюсселе

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Участники обсудят конфликт на Украине и поддержку Киева со стороны НАТО и союзников

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Военный комитет НАТО проведет 17-18 января заседание в Брюсселе, в том числе впервые в формате Совета Украина - НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Высший военный орган НАТО - Военный комитет - проведет очное заседание 17 и 18 января 2024 года в Брюсселе", - сказано в заявлении. "На последнем заседании первого дня главы оборонных ведомств впервые проведут встречу в формате Совета Украина - НАТО", - добавили в альянсе, подчеркнув, что участники обсудят конфликт на Украине и поддержку Киева со стороны НАТО и союзников.

В целом, как говорится в заявлении пресс-службы альянса, заседание Военного комитета позволит "обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза". Как ожидается, начальники генштабов рассмотрят процесс реализации решений, принятых на последнем саммите НАТО в Вильнюсе, а также обсудят подготовку к следующему саммиту в Вашингтоне.

"Также будут проведены более широкие обсуждения по вопросам оборонной промышленности, потенциалу, оперативному планированию и обеспечению возможностей, - сообщили в альянсе. - Главы оборонных ведомств также обсудят дорожную карту по адаптации к текущим и будущим угрозам".

Кроме того, согласно информации пресс-службы, участники встречи "обсудят комплексную противовоздушную и противоракетную оборону с целью повышения боеготовности, подготовленности и оперативной совместимости в мирное время, кризисы и конфликты".

Начальники генеральных штабов стран НАТО проводят двухдневные заседания два раза в год. 

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США
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