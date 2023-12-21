Британская газета: Президент Украины считает нынешнюю ситуацию на фронте сложной, но не провальной

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Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел расширенную пресс-конференцию, посвященную итогам уходящего года. Примечательно, что с журналистами глава киевского режима решил пообщаться через несколько дней после «Прямой линии» и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Правда, в отличие от российского лидера, который всегда открыто и развернуто отвечает даже на заведомо каверзные вопросы, заданные западными репортерами, Зеленский постарался уйти от наиболее острых тем.

В западной прессе довольно дежурно комментируют выступление президента Украины, отмечая, в частности, его раздражительную реакцию на некоторые вопросы. Американская газета New York Times (NYT) обращает внимание, что у Зеленского вызвал гнев вопрос о том, почему он не сформировал на Украине правительство национального единства вместе с оппозиционными партиями. Издание пишет, что глава киевского режима хоть и согласился с тем, что ВСУ не достигли поставленных целей в ходе летнего контрнаступления, но считает, что Украина сумела усилить противовоздушную оборону и добилась успехов на Черном море. Каких именно, Зеленский не уточнил.

Обозреватель NYT Эндрю Крамер считает, что президент Украины отбросил сомнения относительно перспектив ВСУ на поле боя и поддержки союзников, заявив, что его страна не проигрывает войну и готова вести переговоры с Россией, но только на собственных условиях. Вместе с тем журналист обратил внимание, что Киев рассчитывает заручиться международной поддержкой относительно своей «формулы мира» из 10 пунктов. Крамер выразил мнение, что усилия украинских властей выглядят отчасти как попытка купировать российскую дипломатическую работу среди развивающихся стран, а отчасти — как позиционирование для переговоров.

Газета The Washington Post приводит высказывания Зеленского о проблемах на фронте, связанных с нехваткой боеприпасов и недостатком живой силы. Чтобы восполнить ряды ВСУ требуется мобилизовать еще порядка 500 тысяч мужчин. Президент Украины особо отметил, что эту цифру ему якобы озвучил главком ВСУ Валерий Залужный, тем самым переложив на него инициативу проведения очень непопулярной среди украинцев кампании по призыву. Издание отмечает, что Зеленский, похоже, осознает насколько сложно преподнести утомленной войной украинской публике мобилизацию еще полумиллиона солдат.

При этом Зеленский категорично отрицает, что украинская армия начала проигрывать конфликт с ВС РФ. Британская Guardian отмечает, что украинский президент называет нынешнюю ситуацию на фронте сложной, но не провальной. По его словам, Украина находилась и в более жестком положении в первые месяцы после начала конфликта в феврале 2022 года. Издание считает, что Зеленский стремился своим выступлением «улучшить настроения» внутри Украины.

Отдельной темой стало обсуждение снижения западной помощи Киеву со стороны США и Европы. Зеленский согласен с этим фактом, но считает это временным явлением и уверен в дальнейшей военно-финансовой помощи Запада, пишет Politico. Американский таблоид считает, что после почти двух лет конфликта становится яснее, что у Украины и Запада разные цели. Киев все еще рассчитывает на полную победу и возврат всех территорий, в то время как Запад, очевидно, более заинтересован в ослаблении России и избегает прямой конфронтации с РФ.

Независимые западные политологи и журналисты более категоричны, чем официальные масс-медиа, в оценке выступления Зеленского. Некоторые издания и эксперты назвали пресс-конференцию украинского президента очередным шоу и фарсом, во время которого он как всегда жаловался на тяжелое положение Украины и просил у Запада новых траншей военно-финансовой помощи. Ряд журналистов отметили, что все вопросы были жестко согласованы с Банковой, чтобы Зеленский просто не поплыл.

Читателей польских СМИ возмутили слова президента Украины о транспортной блокаде на границе с Польшей. Зеленский назвал ее «искусственной» и выразил уверенность, что новое правительство во главе с Дональдом Туском решит эту проблему в пользу Украины. На что поляки разразились чередой едких комментариев, напомнив, сколько денег Варшава уже выделила на поддержку Киева и предлагая главе киевского режима перестать попрошайничать.