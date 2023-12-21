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Правила выбора игровых автоматов в Кэт казино

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cat casino
КЭТ казино.
Источник изображения: cat casino

В онлайн-казино Кэт представлено множество игровых автоматов — от известных Book Of Ra и Crazy Monkey до новинок игрового зала Legacy Of Dead и Big Win Cat. Аппараты отличаются способами начисления выплат, правилами бонусных раундов и игры на риск.

Правила выплат в игровых автоматах

В большинстве современных автоматов пять барабанов, реже – четыре или шесть. Несмотря на появление новых слотов в кэт казино, среди игроков все еще популярны классические автоматы с тремя барабанами.

От количества линий в игровом автомате зависит сумма ставки и выигрыша. Для трехбарабанных слотов стандартное количество линий – пять, для пятибарабанных – от девяти до двадцати. Чаще всего разработчики дают игрокам возможность самостоятельно выбирать количество активных линий, но в некоторых автоматах число линий зафиксировано.

В последнее время многие разработчики заменяют линии другими способами начисления выплат. В некоторых аппаратах выигрыши зависят от формирования комбинаций, которых может быть несколько сотен. Другие слоты вовсе не имеют ничего общего с вращением барабанов. Например, в игре Mine Field нужно пройти минное поле, а в слоте Penalty Shoot Out – забить гол.

Преимущества специальных символов и риск-игры

Основная функция большинства символов заключается в формировании выигрышных комбинаций по активным линиям. Некоторые символы выполняют особые функции. Wild способен заменять собой недостающие для создания комбинации символы. Иногда дикие символы расширяются на весь барабан, что приводит к увеличению общего выигрыша за спин. Если Wild фиксированный, значит, он остается в одном положении на протяжении нескольких вращений. Несколько символов Scatter запускают раунд фриспинов – бесплатных вращений. В этом игровом режиме все ставки делаются за счет онлайн-казино. Функции специальных символов подробно изложены в описании каждого игрового аппарата.

Бонусные символы сами по себе не подлежат оплате, но их появление на экране приводит к запуску дополнительных мини-игр. Обычно они посвящены общей тематике слота и не требуют дополнительных ставок. В автоматах с риск-игрой каждый выигрыш можно увеличить в два раза. В некоторых слотах нужно угадать цвет перевернутой карты, в других – выбрать из несколько карт ту, которая будет старше карты дилера. Ставкой в риск-игре является текущая сумма выигрыша. Количество запусков игры на удвоение обычно ограничено.

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