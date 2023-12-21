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Военное обозрение

Демократы и республиканцы в Сенате США опубликовали совместное заявление о переносе обсуждения помощи Украине на 2024 год

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Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в ходе пресс-конференции
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в ходе пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Вопрос об оказании помощи Украине будет обсуждаться в Сенате США уже в следующем году. Соответствующее совместное заявление приняли представители демократической и республиканской партий в верхней палате конгресса.

Как утверждает американская пресса, заявление демократов и республиканцев подписали лидеры их фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконел. При этом подчеркивается, что продолжаются переговоры между представителями законодательной власти и администрации президента США, в рамках которых стороны рассчитывают достичь компромисса по рассматриваемым вопросам.

Мы полны решимости удовлетворить потребности на южной границе и помочь союзникам и партнерам противостоять серьезным угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе

- подчеркивается в заявлении.

В то же время, республиканцы настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден обеспечил более эффективную защиту границы с Мексикой, через которую осуществляется приток нелегальных мигрантов из стран Центральной и Южной Америки. Если Байден пойдет на такой шаг, республиканцы обещают разблокировать помощь Украине. Однако главу Белого дома сдерживает тот фактор, что значительную часть электората демократов составляют как раз мигранты из Латинской Америки, получившие американское гражданство, и их потомки.

Кстати, даже если сделка будет заключена в сенате, ей еще надо пройти утверждение в нижней палате конгресса – палате представителей, а там республиканцы составляют большинство и отличаются более радикальными взглядами, часто критикуя помощь Украине как таковую, вне зависимости от ситуации на мексиканской границе.

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Страны
Израиль
Мексика
США
Украина
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