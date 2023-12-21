Польша завершила создание крупнейшего логистического центра для размещения и обслуживания техники США

Польша завершает создание на своей территории крупного логистического центра, предназначенного для размещения, хранения и обслуживания американской военной техники. Кроме того, на территории балтийских лимитрофов создается сеть военных аэродромов, предназначенных для размещения не менее 200 боевых самолетов.

США продолжают стягивать свои силы поближе к российской границе, используя для их размещения территории вассалов, в частности Польши и трех прибалтийских республик, готовых на все, чтобы только "защитили от русских". С этой целью проводится модернизация старых, или строительство новых военных объектов. Например, в Польше завершили крупнейший за 30 лет проект США и НАТО, проведя работы на 33-й базе транспортной авиации, расположенной вблизи польского города Повидз. Теперь там комплекс длительного хранения и обслуживания вооружения и военной техники (LTESM-C) американских войск.

Работы велись с апреля этого года, модернизирована железнодорожная ветка, ведущая на бывшую базу, построена с нуля новая станция погрузки/выгрузки, проведены другие работы. Комплекс готов к приему американской боевой техники, он рассчитан на 2700 единиц.

33-й база транспортной авиации ВВС Польши. Источник: topwar.ru

А в Прибалтике завершена модернизация большинства военных аэродромов, теперь они могут принимать американские боевые самолеты. По последним данным, США могут разместить рядом с границами Союзного государства до 200 истребителей. Как сообщают белорусские военные, также завершена подготовка полигонов и передовых позиций для войск. Активизировалась разведка США и НАТО.