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Военное обозрение

WSJ назвала российского президента «геополитическим победителем года»

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Источник изображения: topwar.ru

Похоже, рупор деловой Америки газета The Wall Street Journal начинает явно симпатизировать России и ее руководству. Дело в том, что WSJ назвала российского президента Владимира Путина «геополитическим победителем года».

В список победителей года главу РФ включил редактор этого американского издания Джерард Бейкер.

Владимир Путин объявляется геополитическим победителем года

- указал он в своей статье.

Он отмечает, что положение Путина и России в 2023 году стало гораздо устойчивее, чем год назад. Украинское контрнаступление закончилось провалом, а российская экономика выдержала санкционное давление Запада. Да и страны ЕС уже не настроены так же решительно, как раньше, продолжать поддержку киевского режима и вводить все новые экономические меры против РФ.

По мнению Бейкера, российский лидер демонстрирует «жестокое преимущество стратегического терпения».

Наряду с Путиным, в «победный» перечень WSJ попали американский миллиардер Илон Маск, названный бизнесменом года, и экономика Соединенных Штатов, показавшая более высокие результаты, чем от нее ожидали.

Бейкер предположил, что некоторые читатели будут испытывать раздражение из-за того, что в списке оказалась экономика США.

Знаю, что цены очень высокие, и это объясняет негативное настроение населения

- отмечает журналист.

Но, по его словам, ситуация в других странах еще хуже, поэтому, считает Бейкер, Америка и оказалась в этом году в мировых экономических лидерах.

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Украина
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Илон Маск
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